Krystal罕見「雙馬尾」髮型可愛爆擊！　不做作「髮夾夾法」必學

記者王則絲／台北報導

韓女星Krystal（鄭秀晶）平常總是給人一種冰山美人的形象，其中髮型也是個很大原因。Krystal幾乎都是以大中分、大旁分這類比較有氣勢感的髮型出現，不過近日她更新IG貼文中，竟是罕見夾起「雙馬尾」？激升的少女感令粉絲瞬間被可愛爆擊，但其實Krystal並不是真的綁雙馬尾，而是用髮夾做出造型，這個裝可愛卻不做作的方法女孩們一起學起來。

▲Krystal平時的大中分髮型，總是給人一種冰山感。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez）



Krystal近期新劇《瘋狂愛上你》與男星金材昱合作主演，兩人因外型都屬於冷冰冰的高級類型，被粉絲們封為「高冷CP」，氛圍上頗為登對，雖然同檔期有多部人氣韓劇也在熱播，導致收視不如預期，兩人爆笑的演出還是讓粉絲直呼：「會上癮！」

▲Krystal罕見做出了「雙馬尾」造型。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez）



不過Krystal也不是一直都如此「冰山」，像是她於IG貼出的最新照片中，竟是罕見做了俏皮可愛的髮型，從正面看就像是「雙馬尾」一樣，不過背面其實還是維持著放下的長髮模樣，原來她只是利用小抓夾／小鯊魚夾，分別將額前兩側頭髮往後抓到頭頂兩側，營造出雙馬尾的既視感，但其實卻是像公主頭一樣優雅，偶爾想裝可愛又不想顯得太做作的話，這次Krystal示範的髮夾造型不妨學起來。

▲從後面、側面看則是像公主頭一樣優雅。（圖／翻攝自IG@vousmevoyez）