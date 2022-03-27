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每晚喝「熱優格」養好菌　女醫減15公斤不復胖

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▲▼女人,早餐,減肥,飲食,瘦身,健康,優格,咖啡。（圖／pixabay）

▲優格是不少人愛用的健康食品，在睡前吃也很健康。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

夏日即將來臨，現在開始減重不算晚，以提倡「一日吃5餐減肥法」引起討論的日本醫師日比野佐和子，之前也曾對外分享「熱優格」減肥，在搭配進食與運動減肥之餘，把腸道裡的菌養好，也會有關鍵效果，而「養法」很簡單，只要每日睡前喝一杯熱優格。

▲▼夏天,女孩,水,優格,飲食。（圖／翻攝PEXELS）

許多人對於易瘦體質都很嚮往，然而除了本身代謝能力較其他人好之外，腸道中的好菌也可能是關鍵之一，日比野佐和子表示從年輕時就一直在與肥胖、水腫搏鬥，在36歲時因留美進修還胖了17公斤，曾經試過生酮飲食，但不順利且還復胖。

日比野佐和子分享生酮飲食，有可能在過分消耗體脂肪，血糖值持續低迷的狀態下，體內荷爾蒙可能造成失衡、自律神經失調，且雌激素也恐會大量流失，反而顯老，建議尚未邁入更年期的女性，不要嘗試太激烈的生酮減肥。

▲▼夏天,女孩,水,優格,飲食。（圖／翻攝PEXELS）

▲控制食材與份量是關鍵之一。（圖／pixabay）

而較健康的減肥方式可透過穩定賀爾蒙的方式進行，以規律進食並控制食材，每天進行15分鐘伸展操，讓自律神經與內分泌穩定，減少攝取調味料與睡前熱優格也很有幫助。因腸道中除益生菌、壞菌之外，還有一種「伺機菌」，伺機菌會有西瓜偎大邊的傾象，好菌多就在好菌方撐場，壞菌多就在壞菌方助攻，而厚壁菌門（胖菌）及擬桿菌門（瘦菌）就是最主要的伺機菌。

優格。（圖／截自Pixabay）

優格中則是有伺機菌需要的養分，但在冰的狀態下瘦菌的活性低，所以加熱到與腸道溫度相近的38度Ｃ，瘦菌的活性最高，是最好的狀態，飲用方法也很簡單，只要將100克優格以500Ｗ加熱40秒即可，建議在睡前2小時飲用。

關鍵字：

減肥, 習慣, 健康, 熱優格, 生酮, 日比野佐和子

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