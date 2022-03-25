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亮・珠寶／凱特王子妃做時尚外交　戴牙買加送女王的蜂鳥胸針吸睛

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▲▼凱特珠寶 。（圖／路透社）

▲凱特王子妃離開牙買加時，重穿Emilia Wickstead綠洋裝搭配20年前牙買加送給英國女王的蜂鳥胸針。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國威廉王子與凱特王子妃為期8天的加勒比海之旅邁入尾聲，向來是時尚資優生的凱特，以「時尚外交」贏得好評，不僅從服裝色系呼應拜訪的國家，也在首飾選擇上下功夫。昨離開牙買加轉往巴哈馬時，她別上搶眼的大型蜂鳥胸針，正是女王伊莉莎白二世20年前造訪牙買加獲贈的禮物，首度公開佩戴別具意義。

▲▼凱特珠寶 。（圖／路透社）

▲凱特所別的蜂鳥胸針集結花崗岩、大理石、18K金等材質並鑲嵌美鑽。（圖／路透社）

凱特王子妃的加勒比海之行巧搭首飾位造型加分，正式莊重的場合她必定佩戴華貴珠寶，較輕鬆的行程則選戴千元飾品。她現身牙買加機場準備飛往巴哈馬時，身穿此行唯一舊衣重穿的Emilia Wickstead綠洋裝，配上牙買加20年前送英女王的蜂鳥胸針，嘴巴啣著花朵的蜂鳥頭部為牙買加產的花崗岩、身體為大理石，輔以18K金打造的羽毛與尾巴，末端垂墜的線條鑲嵌10顆鑽石，姿態靈動。

▲▼凱特珠寶 。（圖／路透社）

▲凱特參加牙買加晚宴，佩戴女王出借的祖母綠鑽石耳環與手鍊。（圖／路透社）

女王不僅出借蜂鳥胸針，也將她接見美國前總統歐巴馬（Barack Obama）所戴的祖母綠鑽石垂墜式耳環，借給孫媳婦凱特，讓凱特於牙買加總督Patrick Allen夫婦主持的晚宴中，更加明亮動人。而黛安娜王妃傳承的珠寶，也在此行中亮相，一襲Alexander McQueen白色蕾絲裝的凱特，搭配黛安娜王妃生前最喜愛的三排式珍珠手鍊，更添優雅氣息。

▲▼凱特珠寶 。（圖／路透社）

▲牙買加閱兵行程時，凱特穿Alexander McQueen蕾絲洋裝搭配Philip Treacy帽子，並戴黛安娜王妃傳承的珍珠手鍊。（圖／路透社）

其實凱特私下愛戴幾百元到數千元台幣的飾品，造訪牙買加教育機構時，她以白色俐落褲裝搭配當地品牌Steelz and Mantraz兩款手環，拉近與民眾的距離；昨抵達巴哈馬時，則換上海水藍色的船形領Emilia Wickstead洋裝呼應巴哈馬國旗色，同時配上法國品牌Sezane約44,00元的綠松石耳環，顯得年輕活潑，也示範同色系搭配絕對不出錯。

▲▼凱特珠寶 。（圖／路透社）

▲凱特以俐落褲裝，搭配牙買加品牌Steelz and Mantraz兩款手環。（圖／路透社）

▲▼凱特珠寶 。（圖／路透社）

▲凱特抵達巴哈馬穿呼應國旗色的Emilia Wickstead新洋裝，搭配法國品牌Sezane綠松石耳環。（圖／路透社）

►凱特王子妃露肩晚禮服美翻　女王出借珠寶添貴氣

►凱特王子妃罕見清涼造型曝光！　抗議聲中造訪牙買加

 

關鍵字：

亮珠寶, 凱特, 王子妃

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