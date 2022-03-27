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辦公室靠「2物品」打造療癒角落　「十二之卷」盆栽美觀還兼招財必收

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實習記者施至真／綜合報導

辦公室總是少一物，卻不知道該加上什麼裝飾才好，其實只要放上「2種物品」，就能讓空空的桌子煥然一新，不只視覺美觀，還能提升生活質感，今天就挑選了7款花器、植物，快為你的辦公室打造一處療癒小角落吧！

【造型花器】

1.plying　ICHIRIN VASE壓克力組裝花器

這款五彩繽紛的「ICHIRIN VASE壓克力組裝花器」，透過設計簡單的壓克力板，組裝出屬於你獨特的造型花器，還可以按照心情變換不同樣式、顏色的壓克力板，光是放著欣賞，就能打造愉悅好心情。

▲辦公室靠「2物品」打造療癒角落。（圖／Pinkoi提供，下同）

▲ICHIRIN VASE壓克力組裝花器。（圖／Pinkoi提供，下同）

2.Ohleaf　蘭綠漸變手作陶瓷直筒花器

霧面直筒狀的陶瓷花器，是不是非常有質感呢？無論讓它橫放著當成藝術裝飾，還是放入花草，當成花瓶使用都適合，一組共有兩種不同大小，可以依據各人喜好及桌面空間，來選擇適合自己的花器。

▲辦公室靠「2物品」打造療癒角落。（圖／Pinkoi提供，下同）

【觀賞用植物】

1.臉都綠了Thefaceisgreen　 斑葉合果芋

葉片上長滿不同班紋的斑葉合果芋，是歐美IG網紅最常擺放在室內的植物，使用4.5吋的迷你盆栽，小巧又不佔空間，非常適合將它放在辦公桌上當成擺設。

▲辦公室靠「2物品」打造療癒角落。（圖／Pinkoi提供，下同）

2.Uncle green植男大叔　黑美人粗肋草

黑美人粗肋草俗稱「萬年青」，不用特別修剪就能維持美觀外型，因此非常推薦給園藝初學者栽種，即使上班忙碌，對它疏於照顧，也不會長出雜亂的葉片，小小一盆就能為辦公室增添綠意。

▲辦公室靠「2物品」打造療癒角落。（圖／Pinkoi提供，下同）

3.Jardin Forestier森林有塊田　十二之卷盆栽

除了美觀更要招財！十二之卷屬於多肉植物的一種，葉片就像往上抓的手勢，能為你抓住流動的錢財，此外，不用特別照料就能茁壯成長，因此成為上班族最喜歡的辦公室盆栽首選。

▲辦公室靠「2物品」打造療癒角落。（圖／Pinkoi提供，下同）

4.植公寓　窗孔龜背芋

植物屆的最美網紅你必須擁有！近幾年經常能在室內設計雜誌及IG，看到窗孔龜背芋的身影，葉片上佈滿不對稱的洞洞，既療癒又特殊，並且只需要一盆水就能養活它，園藝初學者還不快入手一盆嗎？

▲辦公室靠「2物品」打造療癒角落。（圖／Pinkoi提供，下同）

5 .Uncle green植男大叔　馬達加斯加圓盾鹿角蕨

掛在牆壁上的馬達加斯加圓盾鹿角蕨也是你的好選擇，葉片整齊分佈，再搭上畫框板打造如畫作般美麗的視覺效果，絕對是辦公室不可缺少的絕美裝飾！

▲辦公室靠「2物品」打造療癒角落。（圖／Pinkoi提供，下同）

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關鍵字：

pinkoi, 盆栽, 花瓶, 植物, 辦公室裝飾, 辦公桌裝飾, 室內裝飾

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