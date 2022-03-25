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羅志祥與潘瑋柏撞勞力士夯錶　Tiffany Blue色面盤20萬炒到百萬

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▲▼羅志祥,潘瑋柏Rolex 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥與可愛娃兒拍照，秀出勞力士超夯的綠松石藍色面盤的Oyster Perpetual 41腕錶，定價202,000元。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

羅志祥（小豬）是潮流達人，對於名錶也頗有研究，收藏千萬等級的RICHARD MILLE、勞力士（Rolex）熱門錶款，近日他於IG限時動態po出與可愛娃兒的合影，即亮出超定價才買得到的勞力士蠔式Oyster Perpetual 41綠松石藍面錶，與資深名錶藏家的潘瑋柏撞了同款。

▲▼羅志祥,潘瑋柏Rolex 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏也擁有同款勞力士，早已預言此錶款身價飛漲。（圖／翻攝willpan23 IG）

去年底因「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）與美國珠寶商Tiffany & Co.聯手，打造Tiffany Blue顏色面盤、型號5711/1A-018 Nautilus限量精鋼錶，引起收藏家追捧，當時潘瑋柏即亮出近似Tiffany Blue面盤顏色的勞力士Oyster Perpetual 41綠松石藍面錶，神預測「要漲了」，果然定價202,000元的錶款，身價竟翻4、5倍，市場上炒到80萬元至100萬元才有機會入手，羅志祥沒錯過此夯錶，戴著與萌娃合影。

▲▼羅志祥,潘瑋柏Rolex 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥收藏勞力士「百事可樂圈」Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶。

羅志祥不只此款勞力士與星友撞錶，他收藏被暱稱為「百事可樂圈」的勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶，也與一票明星們上演撞錶戲碼，包括林俊傑、徐若瑄都曾戴過，勞力士的魅力果然驚人。

▲▼羅志祥,潘瑋柏Rolex 。（圖／翻攝IG）

▲勞力士紅藍陶瓷圈的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶搭配五珠鍊紀念型錶帶，355,000元。（圖／勞力士提供）

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關鍵字：

羅志祥, 潘瑋柏, 勞力士, Rolex

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