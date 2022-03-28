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郭雪芙養成渾圓D奶靠5招！自製消腫神水「瘦身不瘦胸」

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實習記者施至真／綜合報導

台劇《華燈初上》第三季播出後，討論依然熱烈，「光」日式酒店的紅鞋命案，也在警察抽絲剝繭的追查下成功揭秘，隨著劇情來到尾聲，店內最年輕的酒店小姐愛子（郭雪芙 飾）也找到了散落的人生拼圖。33歲女星郭雪芙在劇中飾演一名女大生，靠著童顏與保養有成的好身材，看起來一點也不違和，今天就來看看到底要如何「瘦身不瘦胸」，以及她養成渾圓D奶的保養祕訣吧！

1.低卡原型食物

節食減肥會造成脂肪的消耗，不僅胸部會因此變小，甚至容易鬆弛、下垂。郭雪芙建議以天然低脂的原型食物來減脂最健康，可以利用水煮青菜、米飯來取代精緻澱粉和垃圾食物，並養成均衡的飲食習慣，既不會減肥減到胸，還能維持美麗的體態。

2.補充水分及優質蛋白

均衡飲食很重要，但也不要忘了補充水分及優質蛋白，如：牛奶、豆腐、肉類、雞蛋等，都是養成美胸不可缺少的基本食物。另外，除了一天喝滿2000cc的水之外，郭雪芙也會將大黃瓜、檸檬、薄荷葉加入水中，製成清熱解毒的「消腫神水」。

▲郭雪芙養成渾圓D奶靠5招。（圖／翻攝FB@郭雪芙 Puff）

▲郭雪芙的渾圓D奶讓人好羨慕。（圖／翻攝FB@郭雪芙Puff，下同）

3.補充膠原蛋白

不少女生的胸部並不小，卻因為上胸無肉，而看起來乾癟又沒彈性。為了保持有光澤又飽滿的乳房，必須攝取富含膠原蛋白的食物來補充營養，如：豬腳蹄、豬皮、海參、木耳、雞翅……等，也別忘了補充橘子、胡蘿蔔等具有抗氧化功能的食物，來減少體內自由基對膠原蛋白的破壞。

4.按摩維持胸型

郭雪芙建議女生可以透過按摩胸部，使胸型更緊實有型，並藉由按摩乳腺及周圍淋巴循環，將養分快速送到乳房組織，以達到美胸UP UP的目標。

▲郭雪芙養成渾圓D奶靠5招。（圖／翻攝FB@郭雪芙 Puff）

5.早晚瑜伽維持體態

養成勻稱身材的秘訣，除了食補之外，早晚還要搭配運動，才能達到理想的好體態。郭雪芙吃完早餐後，會利用瑜伽來伸展、活絡全身筋骨，睡前也會針對腰部及手臂進行加強；另外，上健身房重訓、利用平板式訓練核心肌群，都是她維持緊緻體態的不二法門！

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關鍵字：

華燈初上, 郭雪芙, 瘦身, 瘦身不瘦奶, 豐胸, 大胸部

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