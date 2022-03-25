邱澤婚後首亮相脫口：很幸福！　甜喊超浪漫「二字」閃瞎現場

記者王則絲／台北報導

邱澤去年底與許瑋甯宣布結婚、升格人夫後，今（25日）首度公開露面，出席VALENTINO春夏時尚活動。邱澤今日穿著酒紅色西裝內搭桃粉色襯衫亮相帥氣逼人，提及新婚生活他笑眼答道：「蠻不錯的，很幸福。」訪問中再問到哪一個瞬間認定對方的？他則毫不思索回答：「隨時！」既浪漫又霸氣，令現場都瀰漫粉紅泡泡。

▲邱澤婚後首現身，鏡頭前狂放閃。（圖／記者王則絲）



邱澤與許瑋甯兩人的戀愛細節大家都很好奇，關於求婚邱澤表示：「比走紅毯、拍戲任何場合都還緊張，多少還是有點擔心不會成功。」此外，邱澤近期開拍新劇科幻影集《零下一九七》，與陳意涵將攜手談一場穿越時空的戀愛，今天邱澤現身便提到，與陳意涵一見面就互道恭喜，「她恭喜我結婚，我恭喜她生了小朋友。」休息一段時間後重回劇組，也讓他感到既陌生又熟悉。

▲邱澤穿著VALENTINO酒紅色西裝，內搭桃粉色絲質襯衫。（圖／記者王則絲攝）



邱澤今日穿著VALENTINO 2022春夏系列的酒紅色西裝套裝，內搭桃粉色絲質襯衫完成造型，襯衫延伸的領子設計為一個小亮點，「看到這件襯衫覺得領子很特別，把領子延伸變成一個緞帶的感覺。」令人眼睛一亮，另外，手上還拎著全新Garavani Locò手袋，長型的包型配上標誌性金釦呈現復古典雅，包款原先配有皮革提把，不過邱澤選擇將背帶拆除，以手拿方式演繹，瞬間變成一項中性且帥氣單品，邱澤也認為這款手袋CP值很高：「情侶們買一顆可以共用。」

有別於今日鮮豔的裝扮，邱澤私下其實不太穿繽紛顏色的服裝，看到VALENTINO本季繽紛亮麗的服裝色系，他幫老婆許瑋甯挑了一套白色的西裝外套，更不忘放閃：「我覺應該沒有她不能駕馭的衣服，尤其是時尚這類，她比我還PRO。」

VALENTINO 創意總監Pierpaolo Piccioli將浪漫精神融入Rendez-Vous 2022春夏系列，重點包款包括邱澤手上的男生款Garavani Locò，女生款Locò手袋則是有金屬鍊帶的搭配，更為優雅氣質；另一款Garavani One Stud手袋，則是將VALENTINO招牌的鉚釘元素，以4X4公分大小嵌於包款中央，且以柔軟的納帕羊皮製成，賦予療癒手感。

▲VALENTINO 重點新包Locò、One Stud。（圖／記者王則絲攝）