新光三越初夏購物節3／31開搶　120個美妝品牌全都有，層層回饋超佛心

▲新光三越初夏購物節在3／31開跑，祭出最豐富美妝品牌。（圖／業者提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

全台最大連鎖百貨新光三越，消費者敲碗許久的「初夏購物節」終於來啦！從3／31開跑，天天都超好買，擁有最多120大美妝品牌，本次特別針對經典熱賣特惠組、一瓶多效精華液、無負擔天然保養品、輕透持久美肌底妝4大趨勢祭出最夯品，絕對找得到自己的心頭好，搭配化妝品單筆滿3,000元送300，同時還能累積會員點數，層層回饋不出手就太傻啦！

120大美妝品牌4折起，絕對賺

準備等這檔開始補貨的大家，新光三越本次打出旗下最豐富的120大美妝保養品牌，無論是想嚐鮮、經典或是搶最夯商品，超齊全百萬組特惠組全部通通有，4折起的優惠買到賺到，包括首日3／31登場的4折雅詩蘭黛美妝富翁組、無敵亮顏金三角組；ORIGINS買400ml送200ml的青春無敵靈芝水狂粉組，與4／1起登場的LANCOME超未來肌因新客組JO MALONE LONDON地中海苦橙香水新品、海洋拉娜傳奇乳霜入門組、植村秀無極限底妝發燒組等。

▲3／31限定ESTEE LAUDER無敵亮顏金三角組，特價4,280元，價值7,631元（5.6折）。

▲3／31限定ORIGINS青春無敵靈芝水狂粉，特價3,000元，價值4,500元（6.7折）。

▲4／1限定LANCOME超未來肌因新客組，特價4,250元，價值6,657元（6.4折）。

▲4／3限定LA MER傳奇乳霜入門組，特價6,800元，價值9,332元（7.3折）。

此外還有熱門新品，「全球首賣」的DARPHIN全效舒緩精華液、全台獨家GIORGIO ARMANI亞曼尼黑霜輕奢版、CLE DE PEAU明星造光精華40週年限量版，持久妝容的BOBBI BROWN蟲草美肌妝前組、MAC超顯白底妝1+1組等，絕對讓你先買到！

▲DARPHIN療癒舒緩入門組，特價2,650元，價值4,078元（6.5折）

▲（左）4／2限定JO MALONE LONDON地中海苦橙香水，推薦價3,700元；（右）獨家限量GIORGIO ARMANI亞曼尼黑霜輕奢版，推薦價9,500元，另加贈「黑曜岩精萃露10ml+黑霜5ml+眼霜5ml」。

拿回饋再累積點數，超好康

新光三越「初夏購物節」從3／31至4／20期間開跑，推出3／31至4／13期間會員在全台實體分店、新光三越APP、電商平台skm online，全可享化妝品單筆滿3,000元送300元抵用券回饋（台中中港店回饋期間為3／31至4／11），在哪裡買都能賺！另除台中中港店、高雄左營店之外，化妝品滿千送百回饋期間將持續發放會員點數skm points；持skm pay綁定特定銀行信用卡刷卡消費，4／3前單筆滿5,000元加送2000點、4／9前單筆滿2,000元再送1000點。

點數能抵能換能抽，就是狂

累積點數當然好用最重要！優惠期間化妝品單筆滿3,000送300，且特定店別首度同步加贈skm points！點數除可折抵消費，還有超過上千項夯品，用會員點數就能兌換，如扣100點即可加價預購「三大神級美食」，包括訂位超滿門前隱味八成是筋牛筋鍋、下單要等2至3個月的金桃家大福、梁家瘋味蘿蔔糕等。

▲門前隱味八成是筋牛肉鍋1入+豆干界霸主1包，扣100點+1,480元（獨家限量）。

▲金桃家草莓大福芋紅豆大福6入+奇異果大福綠豆餡6入，扣skm points 100點+560元。

▲梁家瘋味原味爆絲蘿蔔糕600g+海量干貝蘿蔔糕600g，扣skm points 100點+670元。

更狂的是還能參加台中中港店扣100點、抽價值109.9萬的TOYOTA RAV4 hybrid尊爵版、Dyson V15 Detect Fluffy 無線吸塵器等；高雄左營店扣10點，就能抽價值8.2萬的KYMCO ionex S6電動機車等，獎品絕對不手軟。

而且最貼心的是，新光三越初夏購物節滿千送百回饋串連線上線下，即便連假出遊，只要開啟手機APP或是用電腦上skm online全部都能回饋！在新光三越APP下單購買，還可獲得品牌限量小禮。買便宜、送超大，快開啟預備補貨模式，3／31起準時開搶啦！

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