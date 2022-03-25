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ØZI捲風波以「皮衣洩心情」　鳳小岳迎新身份竟冒冷汗

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記者鮑璿安／台北報導

英國東倫敦時尚品牌ALLSAINTS於今（25日）在瓶蓋工廠台北製造所B棟舉辦「CONCRETE EDEN城市伊甸園」特展，請到藝人鳳小岳、ØZI、孫盛希和 Karencici登台獻唱，鳳小岳坦言自己上台唱歌還是會冒冷汗，但會不會擔心破音？他笑說：「那就希望大家沒有錄到了」。而ØZI在曖昧風波後露面，他也坦蕩回應此事，表示繼續做自己，並沒有刻意迴避什麼。

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲（左起）ØZI、 Karencic、 孫盛希和鳳小岳。（圖／品牌提供）

鳳小岳今以品牌招牌的印花襯衫搭配皮衣登場，他對ALLSAINTS的印象停留在英國讀書時，他回憶那時第一次看到品牌服飾就覺得風格很酷，近年來也一直合作。此次受邀以歌手身份登台演出，讓他當下就揪ØZI、孫盛希和 Karencici組團，鳳小岳不掩飾激動心情，「我一天到晚在街上唱歌，走路到一半就大聲唱，今天是把自己當成一個剛踏入音樂界的人。」他透露自己上台直冒冷汗，不擔心破音，只希望如果破音，大家都不要錄到。

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲ØZI褲裝與外套都有特製的藝術Logo。（圖／品牌提供）

ØZI先前捲入曖昧風波，有一段時間未公開露面，他澄清並沒有刻意迴避，只是因為忙於個人品牌 MANIAC，光是藝術展覽就做了一個半月。這次受邀演出，ØZI表示此時此刻心情很Chill，絲毫不受負面新聞影響，還一再強調：「做我自己最重要，做音樂做藝術就是做自己。」所以他將創作理念放入今天的穿搭中，與造型師將個人品牌Logo注入皮衣與褲子、鞋子上做加工。

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS在瓶蓋工廠台北製造所B棟舉辦「CONCRETE EDEN城市伊甸園」特展 。（圖／品牌提供）

孫盛希此次挑戰狂野的豹紋造型，她說自己平時穿搭比較素，大膽的豹紋和深V很少嘗試，但穿著感受蠻舒服的，Karencici則是選擇帥氣中帶點女人味的皮革背心搭配印花短褲。對於這次展覽，孫盛希最感興趣的是印花區域，展區的鏡屋以數位投影方式，置身其中呈現立體效果。另也包括縫紉機牆、復古電玩區以及英倫搖滾區，特展於26日至27日展開，讓民眾親自體驗。

關鍵字：

ALLSAINTS, 東倫敦, 鳳小岳, ØZI, 孫盛希, Karencici

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