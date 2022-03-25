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孫芸芸千金廖思惟露深溝性感微甜　網讚「青春無敵」

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▲▼ 廖思惟 。（圖／翻攝IG）

▲廖思惟穿黑色低胸迷你洋裝，搭配Saint Laurent 66,950元的LE 5 À 7 HOBO包。（圖／翻攝trinityliao IG）

記者陳雅韻／綜合報導

微風集團董事長廖鎮漢與名媛孫芸芸的女兒廖思惟（Trinity）正在澳洲念書，天天在IG分享吃美食、與朋友出遊的日常照。她遺傳自媽媽的好基因，最常穿細肩帶短洋裝展現傲人美腿，近日更加碼露深溝，胸前的貼身珠寶梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Vintage Alhambra吊墜也跟著搶鏡。

▲▼ 廖思惟 。（圖／翻攝IG）

▲廖思惟常分享美食照，這天小露性感吸睛。（圖／翻攝trinityliao IG）

廖思惟po出穿黑色低胸迷你裙裝的美照，表示不是要讚美自己，只是想分享很喜歡當日的妝容，但更勾動目光的是她盡顯身材優勢，小露性感的模樣讓網友一面倒狂讚「好美」、「青春無敵」，也好奇是否有專屬攝影師每日跟拍。

▲▼ 廖思惟 。（圖／翻攝IG）

▲廖思惟常背香奈兒淡紫色的迷你口蓋包。（圖／翻攝trinityliao IG）

除了俏麗服裝，廖思惟也懂得搭配件為造型加分，最喜歡疊戴各大品牌的經典手環，同時背一線精品的名牌包，近期最常使用香奈兒（CHANEL）暱稱「方胖子」的淡紫色迷你口蓋包、Saint Laurent黑色LE 5 À 7 HOBO包，展現千金的時尚品味。

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關鍵字：

孫芸芸, 廖思惟

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