奧斯塔羅12星座一周運勢0328-0403　金牛情緒脾氣大、單身摩羯桃花來了

20220328-0403奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺！學事業方面有望開始獲得回報，原因來自過去的努力，下周逐漸地收穫，也讓你更願意投入在目前的工作當中，如是業務性質的朋友可多努力些。

TOP2：巨蟹座愛情運最旺！面對情感正確許多，願意給另一半更多的空間，除此之外也讓自己多學習成長，雙方的地位在下周呈現平等，讓這段情感立下更好的的基礎。

TOP3：摩羯座金錢運最旺！正偏財運皆還不錯，若問加薪有頗大的機會，工作上的金錢回報也有望，另投資方面也可以多留意，下周或許會有不錯的投資報酬或機會。

本周需注意星座

1.處女座事業運需要留意：面對目前的學事業都有不願意突破現況的想法，行動力的倒退也更加明顯，一切呈現停擺。



2.雙魚座愛情運需要留意：雙方將產生些許的衝突，導致在面對情感時升起了休息的念頭，下周要多加留意另一半的狀況，也盡量避免自己的情緒影響到另一半。

3.牡羊座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，留意盲目投資的狀況發生。

牡羊座



整體運勢★★★

下周牡羊朋友顯得積極許多，開始不再像過往那麼念舊或守著既有模式，以往雖容易受到規範感覺不悅，但還是會遷就現況。



愛情運勢★★★

雙方對於目前的情感都很願意去努力，雖然彼此過去的確經歷許多不開心的事情，但在下周兩人顯得不再拘泥於過去，開始較不受到過去的影響。



事業運勢★★★

下周的積極也將讓自己做起事來得心應手，懂得找出工作上的錯誤或盲點並且加以修正及調整，將會是個不錯的工作週期。

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，留意盲目投資的狀況發生。

金牛座

整體運勢★★

金牛朋友要注意自己的情緒反應，將是情緒起伏較大的一周，面對一直以來的堅持的事情會感到些許的無力。



愛情運勢★★

過去雙方的問題在下周逐漸浮現，雖然彼此願意嘗試溝通，但效果不彰，要注意彼此因情緒而導致的脾氣。

事業運勢★★★

情緒上的混亂最直接影響的就是學事業，要注意因情緒導致亂下決定的狀況，奧斯建議在面臨決定或狀況時，要學習先將情緒擺一邊。

金錢運勢★★

有投資理財的朋友多留意狀況，另外下周也要避免購買不必要東西的。

雙子座



整體運勢★★★★★

雙子朋友下周強烈的自信將暗示成功的指日可待，而這樣的收穫多半來自過去的努力付出與耕耘，因此若是過往埋首努力的朋友，有望開始獲得回報。

愛情運勢★★★★

成熟穩定的戀情狀態，讓雙方對於未來都感到踏實不少，有伴的朋友奧斯建議下周可要好好享受難得可貴的甜蜜時間。

事業運勢★★★★★

學事業方面有望開始獲得回報，原因來自過去的努力，下周逐漸地收穫，也讓你更願意投入在目前的工作當中，如是業務性質的朋友可多努力些。



金錢運勢★★★★★

正財運優於偏財運，奧斯建議多著重在本業上，有望獲得不錯的金錢回報。

巨蟹座



整體運勢★★★★

巨蟹朋友整體運勢平靜許多，不會有太大的起伏，而這樣難得的平靜也讓一向忙碌的你，終於可以緩下來好好喘口氣了。



愛情運勢★★★★★

面對情感正確許多，願意給另一半更多的空間，除此之外也讓自己多學習成長，雙方的地位在下周呈現平等，讓這段情感立下更好的的基礎。

事業運勢★★★★

學事業方面成功的機會提高許多，奧斯建議下周多花點心思在工作上，有望得到不錯的回報，另外若有正要簽屬合約或合作的朋友也建議可以行動，有機會呈現雙贏局面。

金錢運勢★★★★★

正財運非常良好，可以多加強本業，有機會賺到許多錢。另外若是自有公司或工作室的朋友，下周或許有朋友會為你帶來許多合作機會。

獅子座

整體運勢★★★

獅子朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己顯得煩躁，情緒起伏當然也將勢必存在。

愛情運勢★★★★

過往遇到的狀況在下周又重新浮現，導致在面對另一半時多了點不耐煩，好處是雙方都有意好好解決出現的問題，不再讓問題隨時間淡化。



事業運勢★★★★

學事業方面，過往不想處理的事情或問題下周終於肯好好解決了，工作上也有望出現貴人讓你好好學習。

金錢運勢★★★

正偏財運都還不錯，但都屬守不住的財富，奧斯建議若真想守點財，下周要注意一些不必要的開銷。

處女座



整體運勢★★

處女朋友則顯得束縛許多，許多事做起來不是那麼得心應手，感覺綁手綁腳的，而這樣的感覺有一部分是自己所導致的。

愛情運勢★★★

面對目前的感情感覺些許的不情願，其中有一方給了些許的壓力，將對方抓得太緊，原因是來自不安全感的增加，下周要記得多給另一半一點空間。

事業運勢★★

面對目前的學事業都有不願意突破現況的想法，行動力的倒退也更加明顯，一切呈現停擺。算是過渡的一周，奧斯提醒要多加注意。

金錢運勢★★

金錢運勢平淡，不建議有投資的動作，投資後被套牢的可能性在下周大增，要多避免。

天秤座



整體運勢★★★

天秤朋友在處事上則顯得畏畏縮縮，對於未知的新事物感到些許的恐懼，下周有望接觸新的事物，不管是工作或生活中，但自己卻因為恐懼而拒絕了這樣的機會。

愛情運勢★★

在感情中的思緒則顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，奧斯建議面對另一半時，需要簡化些。

事業運勢★★★

學事業運方面，則要注意積極度減少的狀況，工作上的考量太多只會讓自己做起事來顯得畏畏縮縮。

金錢運勢★★★

財運停滯並不會有增加的狀況，如投資的朋友奧斯建議你還是再觀望一陣子較好，另外也要注意開銷的增加。

天蠍座



整體運勢★★★

長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況讓天蠍朋友稍稍情緒受到影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法，要堅持一些。



愛情運勢★★★

兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣的爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去囉。

事業運勢★★★★

在目前的學事業中有機會創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★

偏財運較差，正財運還不錯，要是下周有與朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會。

射手座



整體運勢★★★★★

射手朋友若目前有遇瓶頸或對環境感到不滿意，在下周都有突破現況的機會，你們將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮過。

愛情運勢★★★★

雙方關係在下周能夠更近一步的發展，也是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通的，可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果。



事業運勢★★★

學事業方面將會是個非常順利的一周，長久的努力在下周可望被上司及主管看見，以致對你在工作上的好感提升。

金錢運勢★★★★

正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹更多的生意。

摩羯座



整體運勢★★★★

摩羯朋友有更加穩重且踏實的態度，面對許多事情或工作都穩扎穩打的做起，而這樣的態度也讓自己下周對事情的掌握度提高許多，也讓周遭朋友對你感到安心。

愛情運勢★★★★★

兩人對於情感的需求度增加，變得更加體貼對方也更願意努力為這段情感付出，而單身的朋友下周有不錯的桃花機會，而桃花將來自於職場，奧斯建議多注意一下。

事業運勢★★★★

學事業方面，踏實的工作態度也為工作立下不少的良好基礎，特別是業務性質或有加薪機會的朋友，下周有望稍來些好消息，要好好把握。

金錢運勢★★★★

正偏財運皆不錯，若問加薪有頗大的機會，工作上的金錢回報也有望，另投資方面也可以多留意，下周或許會有不錯的投資報酬或機會。

水瓶座



整體運勢★★

水瓶朋友稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，而也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全，奧斯會建議下周在面對事情時要多想一點，以避免有錯誤的決定產生。

愛情運勢★★★

彼此關係停了下來，對於情感中的熱情些微的消退，因此有強烈被動的暗示存在，都等待對方主動，奧斯建議下周面對愛情可以再主動一些。

事業運勢★★

學事業方面，會有些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的狀況存在，下周要多加注意避免這樣的情況。

金錢運勢★★★

情緒的波動連帶影響財運方面的支出，要避免一時的衝動而花大錢。

雙魚座



整體運勢★★

雙魚朋友自我矛盾的狀況增加，導致處理或面對事情時始終猶疑不定，無法作下決定且下周對於自信的流失也增加了自我的不確定感。



愛情運勢★★

雙方將產生些許的衝突，導致在面對情感時升起了休息的念頭，下周要多加留意另一半的狀況，也盡量避免自己的情緒影響到另一半。

事業運勢★★

學事業方面產生許多問題，而自己也無法有效的掌握問題出在哪裡，找不到改善的地方導致局面發展不佳，下周要試著緩下心，避免無頭蒼蠅的狀況。

金錢運勢★★★

正偏財運低迷，多避免不必要的開銷，投資方面，不熟悉的投資標的或方式不建議嘗試，有錢財失去的可能。

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