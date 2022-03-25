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瘦子、范少勳痘痘肌保養秘訣　步驟簡單、無添加保養更安全

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記者李薇／台北報導

男性肌膚通常都有出油、容易長痘的問題，像是藝人瘦子、范少勳都有這樣的肌膚困擾，到底他們是怎麼樣保養，才養出現在平滑、細嫩的膚質呢？快來看看他們私藏的美肌秘訣，照顧痘痘肌膚也可以超簡單。

＃瘦子：保養不囉唆，3步驟搞定

▲瘦子,范少勳,痘痘,肌膚,保養,DR.CINK,敏感話題,d program。（圖／瘦子、范少勳FB）

瘦子表示，以前也不覺得男生需要保養，但現在因為工作和環境，像是紫外線、空汙等，會造成皮膚的損害，尤其又是油性肌膚，若加上工作後沒徹底卸妝清潔，很容易長粉刺痘痘，自己保養不喜歡太囉唆，討厭瓶瓶罐罐太麻煩，認為越簡單越好。

▲瘦子,范少勳,痘痘,肌膚,保養,DR.CINK,敏感話題,d program。（圖／瘦子、范少勳FB）

講求高效簡單的保養方法，瘦子說，「清潔絕對是第一要件，一開始就使用潔面露，之後使用收斂水，有種微涼的薄荷清涼感，用完感覺滿爽的，最後用我最喜歡的「紅光瓶」，對痘痘、粉刺都很有效，我通常都局部用而已，只要這樣簡單的三步驟，就可以把皮膚顧好！」

＃范少勳：做好補水工作，避免痘痘出現

▲瘦子,范少勳,痘痘,肌膚,保養,DR.CINK,敏感話題,d program。（圖／瘦子、范少勳FB）

「d敏男友」范少勳因為工作的關係，需要長時間上妝、卸妝，曾經最嚴重長過很多痘痘，換過整套刷具、粉底液、保養品等等，後來才發現需要一步步去排除問題，用純水搭配化妝棉濕敷鎮定，等待肌膚狀態變好之後，才開始慢慢選擇、更換保養品。

▲瘦子,范少勳,痘痘,肌膚,保養,DR.CINK,敏感話題,d program。（圖／瘦子、范少勳FB）

像是范少勳最愛的d program敏感話題的滋潤益生化妝水，他都會搭配化妝棉濕敷，不僅為肌膚保濕滋潤，同時也讓隔天更好上妝，後續再使用淨荳益生乳液，幫助舒緩肌膚狀態，簡單兩個步驟就完成全臉保養。

關鍵字：

瘦子, 范少勳, 痘痘, 肌膚, 保養, DR.CINK, 敏感話題, d program

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