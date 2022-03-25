fb ig video ETtoday search mobile

《社內相親》薛仁雅、Lisa都在剪的「及肩一刀切」短髮好清爽

>

記者李薇／台北報導

夏天還沒到來，但天氣已經逐漸炎熱了起來，很多女孩開始想要換短髮的造型，不但看起來更加清爽，整理起來更是會讓人上癮；以下就盤點韓系女明星們都在流行的「及肩一刀切」，整齊的髮尾看起來髮量夠，卻又不會厚重，輕盈又有飄逸感，難怪大家都在剪。

＃薛仁雅：幹練富家女。（圖／_seorina IG）

▲髮型。（圖／IG）

在最近火紅的韓劇《社內相親》中，飾演富家女一角的薛仁雅，以一頭長直短髮獲得很多人的好評，整齊的髮尾，不剪到耳下，而是長到快要及肩，沒有過多的層次，中分的髮型讓她看起來更加幹練、氣質。

＃Lisa：金色活力女。（圖／lalalalisa_m IG）

▲髮型。（圖／IG）

以一頭金色短髮造型亮相的Lisa，同樣也是以這樣的「及肩一刀切」髮型迎接今夏，但最大的不同就是她以金色的髮色還有可愛的瀏海，來呈現出更加年輕、活力的質感，也比一般的黑髮看起來更有動感，充滿精力。

＃申世景：浪漫大方女。（圖／banilaco_official IG）

▲髮型。（圖／IG）

別以為短髮就只能幹練、強勢，申世景完美演繹了短髮造型也可以溫柔大方，粉色的妝容搭配上帶點紅棕的髮色，可以呈現出更完美的好氣色，搭配上溫柔細緻的粉紅唇妝，可以呈現出溫柔婉約的感覺，讓人忍不住多看幾眼。

關鍵字：

髮型, 造型, 綁髮, 編髮, Lisa, 薛仁雅, 申世景

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

沒聞過就落伍！女性最愛TOP1香水竟然是它　滿滿玫瑰香宛如置身花海

沒聞過就落伍！女性最愛TOP1香水竟然是它　滿滿玫瑰香宛如置身花海

下班好累懶得保養？這幾款「療癒女神」會讓妳美肌上癮

下班好累懶得保養？這幾款「療癒女神」會讓妳美肌上癮

Jennie、Jisoo都在戴「蝴蝶結髮飾」　綁馬尾、公主頭都方便又優雅

Jennie、Jisoo都在戴「蝴蝶結髮飾」　綁馬尾、公主頭都方便又優雅

RMK新唇膏好優雅、植村秀「奶油日落橘」美炸！一抹變成東京時髦女子 李多海37歲脖子零頸紋　關鍵就靠「溫熱勺子」按摩提拉 小白鞋必備「洗鞋神器」才1090元　3步驟變乾淨超方便 減肥3天放棄、運動才維持1天？靠「微習慣」逆襲你無法堅持的人生 什麼都沒做卻覺得好累？4個方法減少胡思亂想，降低內在精力耗損 網友回購30支up的潤唇膏　PONY一招神用法打造紅潤好氣色 最會賺錢的星座TOP 5！比爾蓋茲上榜　第一名有遠見是笑到最後的贏家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面