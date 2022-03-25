《社內相親》薛仁雅、Lisa都在剪的「及肩一刀切」短髮好清爽

記者李薇／台北報導

夏天還沒到來，但天氣已經逐漸炎熱了起來，很多女孩開始想要換短髮的造型，不但看起來更加清爽，整理起來更是會讓人上癮；以下就盤點韓系女明星們都在流行的「及肩一刀切」，整齊的髮尾看起來髮量夠，卻又不會厚重，輕盈又有飄逸感，難怪大家都在剪。

＃薛仁雅：幹練富家女。（圖／_seorina IG）



在最近火紅的韓劇《社內相親》中，飾演富家女一角的薛仁雅，以一頭長直短髮獲得很多人的好評，整齊的髮尾，不剪到耳下，而是長到快要及肩，沒有過多的層次，中分的髮型讓她看起來更加幹練、氣質。

＃Lisa：金色活力女。（圖／lalalalisa_m IG）

以一頭金色短髮造型亮相的Lisa，同樣也是以這樣的「及肩一刀切」髮型迎接今夏，但最大的不同就是她以金色的髮色還有可愛的瀏海，來呈現出更加年輕、活力的質感，也比一般的黑髮看起來更有動感，充滿精力。

＃申世景：浪漫大方女。（圖／banilaco_official IG）

別以為短髮就只能幹練、強勢，申世景完美演繹了短髮造型也可以溫柔大方，粉色的妝容搭配上帶點紅棕的髮色，可以呈現出更完美的好氣色，搭配上溫柔細緻的粉紅唇妝，可以呈現出溫柔婉約的感覺，讓人忍不住多看幾眼。