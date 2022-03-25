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貴婦為了它都搶翻了！佩戴著絕美「水晶胸針」的鈴蘭香水

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記者李薇／台北報導

受到疫情的影響，香香的單品逐漸成為很多人願意花錢投資的美妝單品，因為不想讓人聞到不好的味道、自己也需要被療癒，當然香水的銷量就跟著上漲；以下就盤點多款厲害的香水單品，身為香水控一定要嘗試。

＃嬌蘭 春日饗宴鈴蘭淡香水 碧卉鑽飾蜂印瓶，售價25900元

▲嬌蘭,diptyque,Maison Francis Kurkdjian,香水,淡香精,香氛,。（圖／品牌提供）

「百年香水世家」嬌蘭以春日的鈴蘭香氣為主軸，搭配玫瑰、小花茉莉，傳達出專屬於春天的繽紛與輕盈，這次再度推出的限量版「碧卉鑽飾蜂印瓶」，與珠寶藝術家Francesco Truscelli合作，運用手工製作，將綠色的珐瑯鑲嵌130顆水晶，製作出宛如胸針般的鈴蘭花朵，呼應淡香水的香氣，以及綠色的香水顏色。全球限定5000瓶，據說台灣貴婦已經為它及早搶購。

＃diptyque 杜桑淡香水，售價4250元

▲嬌蘭,diptyque,Maison Francis Kurkdjian,香水,淡香精,香氛,。（圖／品牌提供）

獨立調香師品牌diptyque在2022年推出限量的杜桑淡香水，以少見的藍綠色作為瓶身設計，搭配上經典的圓形黑白LOGO，海洋系的香調運用晚香玉、橙花、茉莉花，帶出宛如海風吹拂的輕盈氛圍，充滿靈動、飄逸的氣息。

＃Maison Francis Kurkdjian 絲緞情懷淡香精，限量滾珠香氛四瓶組4ml*4，售價3,880元

▲嬌蘭,diptyque,Maison Francis Kurkdjian,香水,淡香精,香氛,。（圖／品牌提供）

法國天才調香大師Francis Kurkdjian親身揀選的寮國沉香，散發濃郁木質、皮革氣息，並揉合豐沛的玫瑰與辛香，閃耀動人、猶如絲綢般柔順的印象。便攜的滾珠瓶設計，讓人能恣意塗抹手腕、肘部或肩頸背等處。

關鍵字：

嬌蘭, diptyque, Maison Francis Kurkdjian, 香水, 淡香精, 香氛

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