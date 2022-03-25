溫昇豪頂「瓜呆頭」逆齡扮相看秀　合體影帝李康生、黃河挺潘怡良

記者王則絲／台北報導

臺北時裝週正如火如荼展開，「針織女王」潘怡良GIOIA PAN 2022秋冬「無極」系列大秀於今（25日）晚間登場，現場邀請到金馬影帝李康生、金鐘視帝黃河、金鐘男神溫昇豪世紀同框，齊聚相挺潘怡良老師，其中44歲的溫昇豪竟是頂著一顆「瓜呆頭」亮相，與平時的熟男形象形成大反差，逆齡效果超驚人。

▲（左起）黃河、李康生、溫昇豪。（圖／記者黃克翔攝）



溫昇豪、李康生、黃河三位金鐘、金馬大咖男星今日難得齊聚，同框畫面令人倍感珍貴。其中設計師潘怡良老師表示與溫昇豪是老交情了，雖然溫昇豪透露是「臨時被Call的」，還是二話不說情義相挺，這次老師替溫昇豪準備的服裝是下襬拼接西裝套裝，隨著光線轉變還有流動的閃光效果，十分挺拔有型，不過頸部以上畫風突變，溫昇豪今晚特別剪了一顆齊瀏海「瓜呆頭」來搭配，逆齡俏皮氛圍成為吸睛亮點。

▲溫昇豪今晚頂著「瓜呆頭」看秀，逆齡效果十足。（圖／記者黃克翔攝）



潘怡良與李康生則是在今晚首度相認的「臉友」（臉書好友），兩個私下都會默默關注對方，模式大概就是「他點我讚、我點他讚」，帶來莫名笑點。這回李康生獲邀參加潘怡良的大秀，潘怡良特別觀察他平時的穿著來替他選擇今晚的造型，強調「東西合併」的概念；黃河則是穿上了搶眼的印花大衣，十足展現模特兒般的高挑身材，他也透露：「平時比較少穿這種印花單品，但其實我自己很喜歡，可能因為我本身比較不引人注目，所以反而穿一些花的可以凸顯一下個性。」

▲潘怡良老師。（圖／記者黃克翔攝）



GIOIA PAN 2022秋冬系列以「無極」為設計理念，意即「無極本無始，無始方無盡」，本季保留東西方文化底蘊，將創新異想建立在標誌性的針織技法功力之上，並跳脫以往的暗黑色系，這回增添米白、灰、墨綠等大自然的色調，加以混合大理石般的紋路，層次感更勝。

▲GIOIA PAN 2022秋冬大秀look。（圖／品牌提供）