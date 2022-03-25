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黑嘉嘉合體高顏值姊姊看秀！　被喊話「狂野一點」曝風格差超多

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記者鮑璿安／台北報導

臺北時裝週盛大展開，「針織女王」設計師潘怡良GIOIA PAN 2022秋冬時裝秀於今（25日）台北文創園區發表，邀請圍棋女神黑嘉嘉與姊姊黑萱萱看秀，顏值都超高的兩人罕見合體，只是黑萱萱見到媒體相當緊張，幾乎讓妹妹全程擔當發言人，黑嘉嘉透露，秀前就給姊姊做了「心理建設」，為她加油打氣。

▲▼ 臺北時裝週 GIOIA PAN2022秋冬時裝發表-黑嘉嘉。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 臺北時裝週 GIOIA PAN2022秋冬時裝發表-黑萱萱,黑嘉嘉。（圖／記者黃克翔攝）

▲黑嘉嘉（右）與姊姊首次合體看秀。（圖／記者黃克翔攝）

黑嘉嘉與姊姊是頭一遭合體看秀，兩人服裝出自設計師潘怡良之手，以獨特的拼接搭配異材質設計呼應，黑嘉嘉透露其實姊妹倆私下穿著風格差很多，黑萱萱比較帥氣、黑嘉嘉比較甜美，讓姊姊趁機喊話：「我會希望她可以狂野一點！」黑嘉嘉甚至被吐槽衣櫃打開來是長一樣的，「可能黑襯衫有10件，白襯衫有10件。」她也坦承自己曾經穿新衣服結果被姊姊誤以為早就穿過了，「她說我大概還有100件一樣的衣服吧！」

▲▼ 臺北時裝週 GIOIA PAN2022秋冬時裝發表-黑萱萱,黑嘉嘉。（圖／記者黃克翔攝）

▲黑萱萱公開露面相當緊張。（圖／記者黃克翔攝）

黑嘉嘉鮮少在鏡頭前曝光，她也承認自己看秀非常緊張，還好有妹妹不斷為她做「心理建設」，那麼給妹妹今天的穿搭打幾分？黑萱萱表示：「她在我心目中就是完美。」黑嘉嘉也為姊姊打出100分的高分。

潘怡良GIOIA PAN 2022秋冬系列以「無極」為設計概念，運用天然大理石紋理表現在服裝上，跳脫以往黑色系，更多米白、灰色、墨綠等自然色調出現，並以針織布料穿梭其中增加層次感。

關鍵字：

黑嘉嘉, 黑萱萱, 潘怡良, GIOIA PAN, 2022, 秋冬

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