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民眾混亂推擠搶7900元聯名錶！　排隊竟是「比賽跑」被罵翻

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記者王則絲／台北報導

Swatch與OMEGA（歐米茄）聯手打造的Speedmaster Moonwatch超霸登月錶系列於今（26日）開賣，販售門市西門形象店與台北101概念店皆出現驚人排隊人龍，其中101門市更因排隊沒有動線設計、缺乏秩序而引發推擠。據民眾說法，店家無預警在今早上9點多發放100張號碼牌，讓大家以「賽跑」方式搶排隊，還有人因此受傷，混亂場面令現場怨聲四起。

▲OMEGA X Swatch 101開賣。（圖／記者王則絲攝）

▲大約10點時，由於百貨尚未營業，民眾聚集在美食街。（圖／記者王則絲攝）

今日獲得號碼牌的第一位購買民眾，表示從昨日晚間9點就來排隊，且到的時候也有另一位民眾在等了，後續則聚集越來越多人在101外。由於現場沒有特別規定的排隊地點，加上入口有許多，民眾都是自己想辦法進來，因此無法判定誰先誰後。

▲▼ Swatch x OMEGA 。（圖／公關照）

▲ Swatch x OMEGA 。（圖／品牌提供）

早上9點左右，現場已聚集約莫300人，不過並沒有排成人龍，而是擠成一團，店家決定以發放號碼牌方式來決定購買先後順序，所以讓民眾從同一線上起跑，以「賽跑」方式爭搶資格，因此引發推擠，民眾抱怨：「他們都沒有一個秩序導致很多人受傷，鞋子掉了，有人被踩、腳破皮流血。」場面相當混亂且危險。

▲OMEGA X Swatch 101開賣。（圖／記者王則絲攝）

▲接近開賣時間，現場一片混亂。（圖／記者王則絲攝）

現場訪問到另一取得47號號碼牌的阿嬤，表示自己是早上5點來排隊，她描述現場因太多民眾，紅絨整個被擠倒，也分享後來搶號碼牌的情況，「因為他是說用衝的！這樣子很不好。」其實是在搞不太清楚狀況的情況下被推著走，還被年輕人誤以為插隊而起口角，「他說：『你能跑得贏我嗎 ？』讓我很不高興。」現場還有許多民眾抱怨：「都不先規劃路線，要發號碼牌也沒先講。」、「人多就用抽的啦」、「這樣公平嗎？」

Swatch與OMEGA聯名登月錶採用Bioceramic生物陶瓷物料，打造11款Speedmaster Moonwatch超霸登月錶，包括不對稱的錶殼、測速圈、「數字90上圓點」及獨特的 Speedmaster小錶盤，都讓外型極似OMEGA超霸登月錶，7,900元價格吸引錶迷，今日開賣兩間門市皆備貨約莫各一百只，但其實現場店員也不斷強調：「商品非限量，會持續到貨。」未來將開放線上銷售。

▲▼ OMEGA X Swatch 。（圖／公關照）

▲SWATCH聯名OMEGA 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲歐米茄與Swatch合作推出11款BIOCERAMIC MoonSwatch。（圖／記者陳雅韻、鮑璿安攝）

▲OMEGA X Swatch。（圖／記者王則絲攝）

▲歐米茄與Swatch合作 BIOCERAMIC MoonSwatch。（圖／記者王則絲攝）

►歐米茄聯名Swatch錶開賣排爆！　頭香哥等40小時搶到第一只

關鍵字：

OMEGA, 歐米茄, Swatch

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