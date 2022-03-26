歐米茄聯名Swatch錶開賣排爆！　頭香哥等40小時搶到第一只

▲Speedmaster Moonwatch超霸登月錶系列排隊情況 。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

SWATCH與OMEGA（歐米茄）發佈Speedmaster Moonwatch超霸登月錶系列於今（26日）上午11點正式開賣，有網友形容用「SWATCH價格買到20多萬的OMEGA」，因此在台北101與西門町專賣店兩處都有大批排隊人潮。《ETtoday新聞雲》記者實際詢問到第一號「頭香哥」，他從24日下午3點就來卡位，等候超過40小時順利入手心目中夢幻款式。

▲「頭香哥」胡先生等候超過40小時順利排到土星款式。（圖／記者鮑璿安攝）

Bioceramic MoonSwath原計劃是一人限購2只，但實際開賣人潮超乎預期，後來兩店都改為一人只能購買1只，並以「一次放行2位」的逛店順序避免推擠衝突。據悉首批每間店數量落在百只，西門店更有一名胡先生從24日下午三點就來排隊，他低調表示，當時一看到聯名消息馬上就來了，相中的是土星款式。

▲台北101概念店排隊情況 。（圖／記者王則絲攝）

台北101概念店因在購物商場內，無法隔夜排隊，仍有部分民眾清晨就來等候，商場則是以發號碼牌的方式計算順序。據了解，不少人是因品牌聯名價值而來，因定價7,900元就能擁有歐米茄登月錶特色，包括不對稱錶殼、測速圈、數字90上圓點，轉眼間炒賣價更喊到接近2萬元。不過品牌已經表示未來將會開放線上銷售，款式也並非限量。

▲Swatch x OMEGA發佈Speedmaster Moonwatch超霸登月錶系列 。（圖／公關照）