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歐米茄7900元聯名錶全球大炒賣！「蒂芬妮藍色」最狂喊破11萬

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記者王則絲／台北報導

Swatch與OMEGA（歐米茄）聯手打造的Speedmaster Moonwatch超霸登月錶系列於今（26日）正式開賣，7,900元的價格令錶迷興奮難耐，台灣兩個指定門市西門形象店與台北101皆出現驚人排隊人龍。不過其實手錶並沒有限量，未來將會開放線上銷售，但目前還是出現了炒賣現象，像是蝦皮已開價至15,000到2萬元不等，且不只是台灣，全球也跟著炒價，eBay上「Tiffany藍色」款甚至喊到超過11萬元台幣！

▲SWATCH聯名OMEGA 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Swatch X OMEGA發佈Speedmaster Moonwatch超霸登月錶系列 。（圖／記者鮑璿安攝）

Swatch與OMEGA聯名登月錶採用Bioceramic生物陶瓷物料，打造11款Speedmaster Moonwatch超霸登月錶，包括不對稱的錶殼、測速圈、「數字90上圓點」及獨特的 Speedmaster小錶盤，都讓外型極似OMEGA超霸登月錶。錶徑42毫米的11款聯名錶以太陽系行星為設計靈感，從繽紛配色可立刻聯想到所屬星球，後底蓋的電池蓋還裝飾行星圖案，搭配太空衣的 VELCRO© 錶帶呼應主題，而兩大品牌的聯名Logo則出現在面盤與錶冠上。

▲OMEGA X Swatch。（圖／記者王則絲攝）

▲Swatch X OMEGA發佈Speedmaster Moonwatch超霸登月錶系列 。（圖／記者王則絲攝）

OMEGA是具奢侈指標性的手錶品牌，這次與Swatch合作的聯名錶款比本身定價低許多，對於錶迷來說，是一個可以買到OMEGA的最佳捷徑，「7,900元買到OMEGA，太扯了。」是許多錶迷的心聲，成為搶購主因。

雖然今日（26日）開賣兩家店各備貨約一百只，讓民眾搶翻天了，但其實聯名錶款並沒有限量，未來會補貨，且會開放線上銷售，喜歡的錶迷們只要等一等，之後也買得到，不過依然有許多人受不了等待的心，因此在各平台開始出現了炒賣現象，目前蝦皮已開價至18,000到2萬多元不等。

▲OMEGA X Swatch全球炒賣。（圖／截圖）

▲蝦皮已開始炒賣。（圖／截圖）

且不只是在台灣，eBay網站上也平均來到800英鎊，約台幣3萬多元，其中「蒂芬妮藍色款」更是喊到3,100英鎊，超過台幣11萬元，直接翻了13倍，炒賣價格超驚人。

▲OMEGA X Swatch全球炒賣。（圖／截圖）

▲OMEGA X Swatch全球炒賣。（圖／截圖）

▲國外網站出現驚人炒賣現象。（圖／截圖）

►民眾混亂推擠搶7900元聯名錶！　排隊竟是「比賽跑」被罵翻

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關鍵字：

歐米茄, OMEGA, Swatch, 炒賣

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