捕獲「野生Lisa」全身穿CELINE超盡責！　站街頭也拍成時尚大片

記者鮑璿安／台北報導

韓團Blackpink成員Lisa近期在巴黎工作，她也分享了許多美照給粉絲一飽眼福，身為CELINE首位全球代言人的她，更被捕捉到現身街頭的私服造型，從上到下都出自品牌，不負「人間CELINE」封號盡責帶貨。厲害的是，就算幾近素顏被抓拍，Lisa也充滿星味，張張都是時尚大片。

▲韓團Blackpink成員Lisa近期在巴黎工作 。（圖／翻攝自IG）

Lisa工作之餘抽空在巴黎遊玩，日前就被捕捉到與演員奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、CELINE活動總監現身街頭，畫面中Lisa打扮相當輕便，幾近素顏之外，頂著新染的淺金髮色格外顯眼。然而Lisa全身行頭其實很有價值，不負代言人封號，從上到下單品都來自CELINE，包括長版格紋襯衫搭配牛仔褲，相當愜意的遊玩造型，將上衣紮起營造出極佳的身材比例。

▲Lisa 背上平滑小牛皮 Cuir Triomphe 肩背袋 。（圖／翻攝自品牌官網）

Lisa也背上了品牌經典 Triomphe凱旋門標誌的手袋變奏款式，平滑小牛皮 Cuir Triomphe 肩背袋，率性輪廓與極簡細節非常有辨識度。而她更是抵擋不住美食誘惑，直接在街上邊走邊吃，可愛模樣全被鏡頭捕捉下來，引發網友直呼：「Lisa走到哪裡都像是時尚大片」、「站在巴黎完全像是歐美明星」、「Lisa上身的東西就好燒」。