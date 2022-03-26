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Ella、炎亞綸搶曬這顆「棉花糖包」！　立體美杜莎圖騰男女通吃

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記者鮑璿安／台北報導

Versace的蛇髮魔女Medusa一直是神秘的經典標誌，隨著春夏季節到來，竟然也變得更加可愛了，將這一圖騰加入「La Medusa」棉花糖包輪廓中，不僅女星Ella背上了療癒粉色系，連男星炎亞綸也能演繹質感黑色，根本是男女通吃的超燒包款！此外，BV的枕頭編織包Padded Cassette 系列持續有新色選擇，與蓬鬆形狀組成最美輪廓。

▲▼Ella、炎亞綸 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Ella演繹粉色款式。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Versace經典包款La Medusa在2021年春夏系列首次登場，以蛇髮魔女美杜莎帶給人深刻的辨識度，此次化身棉花糖般的療癒色系，將方形肩背包內搭撞色設計，同時夾層是耐裝的風琴結構，搭配上翻蓋Medusa圖騰細節，奢華之餘也年輕化許多。

▲▼Ella、炎亞綸 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲炎亞綸黑色系很有質感。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Ella選擇療癒的粉色系，搭配珊瑚橘西裝外套彰顯春夏活潑氛圍，若想要低調一些的風格，可以學習炎亞綸的黑色搭配法，身穿透視針織衫曬出若隱若現的好身材，並將棉花糖包款輕輕斜背於腰間，不會過分搶鏡卻很耐看。除了粉、黑色之外，也有薰衣草紫色滿足日常搭配。

▲▼Ella、炎亞綸 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼Ella、炎亞綸 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲La Medusa棉花糖包，粉色、薰衣草紫色 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

同樣療癒的選擇，BV前任創意總監Daniel Lee將編織元素放大而成的Cassette 系列卡帶包，2019年秋冬再加上空氣感演變成為Padded  Cassette，蓬鬆效果宛如枕頭般令人愛不釋手。Matthieu Blazy上任後，編織包Cassette 系列持續有新色選擇，不擔心過時，因為編織一直是耐看的首選，春夏甚至有黃色、薰衣草紫療癒少女心。若是偏好個性款式，蟒蛇紋印花或是焦糖咖啡色也很有時尚態度，融入日常的街頭穿搭中，無論是肩背或是夾在腋下都很完美。

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲ 蜜桃粉、薰衣草紫、蟒蛇紋印花 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Versace, La Medusa, 棉花糖, 炎亞綸, Ella

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