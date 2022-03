Chloé「平價支線」走入歷史！　品牌執行官證實將關閉生產線

▲Chloé旗下輕奢支線「See By Chloé」即將走入歷史 。(圖/翻攝自IG)

記者鮑璿安 /外電報導

Chloé旗下輕奢支線See By Chloé即將走入歷史,根據外電《WWD》報導,Chloé 首席執行官 Riccardo Bellini表示,See By Chloé生產線將在未來三年內逐步淘汰,他形容這是「自然而必要的演變」。尤其是品牌創意總監 Gabriela Hearst上任後,更專注於品牌永續時尚方面的發展。

Chloé 首席執行官 Riccardo Bellini在接受外電專訪時透露了該消息,他指出從長遠來看,「逐步淘汰生產線是自然而必要的演變,See By Chloé目前佔銷售額的 10%,未來會採取單一品牌的經營模式。」

▲See By Chloé包款落在萬元上下,是不少小資族代購首選 。(圖/翻攝自IG)

See By Chloé誕生於2001年,是Stella McCartney擔任Chloé設計總監期間成立的少女系副線品牌,連英國凱特王妃都曾經穿過旗下單品,風格童趣甜美活潑,且包款價格落在萬元上下,比起Chloé相對親民許多。See by Chloé 2007年曾經來台發展,目前在日本擁有19家門市,並以歐美為主要經營點。

除了See By Chloé收攤之外,去年(2021年)義大利精品VALENTINO副牌REDValentino也停止了生產線,並撤出台灣櫃位,代表各大精品在定價與產品定位上的轉型。