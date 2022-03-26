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Chloé「平價支線」走入歷史！　品牌執行官證實將關閉生產線

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▲See By  Chloé即將走入歷史 。（圖／翻攝自IG）

▲Chloé旗下輕奢支線「See By Chloé」即將走入歷史 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／外電報導

Chloé旗下輕奢支線See By Chloé即將走入歷史，根據外電《WWD》報導，Chloé 首席執行官 Riccardo Bellini表示，See By Chloé生產線將在未來三年內逐步淘汰，他形容這是「自然而必要的演變」。尤其是品牌創意總監 Gabriela Hearst上任後，更專注於品牌永續時尚方面的發展。

Chloé 首席執行官 Riccardo Bellini在接受外電專訪時透露了該消息，他指出從長遠來看，「逐步淘汰生產線是自然而必要的演變，See By Chloé目前佔銷售額的 10%，未來會採取單一品牌的經營模式。」

▲See By  Chloé即將走入歷史 。（圖／翻攝自IG）

▲See By Chloé包款落在萬元上下，是不少小資族代購首選 。（圖／翻攝自IG）

See By Chloé誕生於2001年，是Stella McCartney擔任Chloé設計總監期間成立的少女系副線品牌，連英國凱特王妃都曾經穿過旗下單品，風格童趣甜美活潑，且包款價格落在萬元上下，比起Chloé相對親民許多。See by Chloé 2007年曾經來台發展，目前在日本擁有19家門市，並以歐美為主要經營點。

除了See By Chloé收攤之外，去年（2021年）義大利精品VALENTINO副牌REDValentino也停止了生產線，並撤出台灣櫃位，代表各大精品在定價與產品定位上的轉型。

關鍵字：

See By  Chloé, Chloé, 收攤

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