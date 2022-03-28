溫和型防曬正夯！2022防曬新品搜查，塗好塗滿就不怕老

▲溫和型防曬已成主流。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉／綜合報導

雖然仍是微涼早春，但突來的艷陽總讓人防不勝防，加上肌膚長時間罩著口罩，更需要溫和防曬，不應再給肌膚多於負擔，而今年推出新型防曬除了講究成分溫和無添加，更是在劑型方面突破，讓人塗起來清爽不悶熱，防護力效果更是沒話說，盤點防曬話題新品，做好防曬就不怕老。

▲DHC 小獅子呵護防曬乳SPF30 PA++，30g，380元。

擁有SPF30 PA++的防曬力，同時對肌膚相當溫和，減少會造成肌膚刺激的成分，像是不含紫外線吸收劑、無香料、不使用礦物油、無色素、不添加Paraben防腐劑並且無酒精，即便流汗也能維持防曬力，沐浴就能清潔乾淨。

▲曼秀雷敦 水潤肌 柔光透亮防曬飾底凝露—薰衣草紫 小美人魚限定版，80g，369元。

全新小美人魚漸層包裝，讓人愛不釋手，飾底、防曬一瓶搞定，輕輕一抹幫助消除暗沉蠟黃、提亮整體膚色，並添加細微光感微粒，使臉部肌膚看起來更加明亮、立體。

▲KOSE 雪肌精 漾活UV雙重防禦泡泡凝膠，70g，650元。

當防曬化為豐潤泡泡，高防曬力且防水，防曬同時做好保濕，內含薄荷醇成分，塗在肌膚上清爽微涼，炎熱夏季使用尤其適合。

▲SHISEIDO 安耐曬 柔光乳敏感肌特效防曬露，60g，950元。

無添加香料、色素等刺激性成分，溫和好卸除，專為敏弱肌族群及1歲以上幼兒設計的防曬新選擇。