包・開箱／今夏最紅PRADA三角包近賞　隱藏版「飯糰包」也超Ｑ

記者王則絲／台北報導

PRADA的三角LOGO在近幾年成為標誌性的潮流指標，只要加上三角標就能變成爆款，今年PRADA便將三角LOGO放大直接化為手袋包款，推出的「三角包」受到全球明星們喜愛，在IG上洗版一片。同樣以三角形概念出發，最近PRADA還新推出了一款「飯糰包」，立著的三角型態令人聯想到飯糰，加上柔軟包身Ｑ度爆棚，不想撞款的話就選這顆。

▲台灣女星陳庭妮、曾之喬都背上PRADA今夏最紅的「三角包」。（圖／翻攝自IG@chen_ting_ni、chiaochiaotzeng）



其實PRADA Triangle系列手袋有分為男裝款與女裝款，外型大同小異，不過男裝系列三角包是以經典Saffiano十字紋皮革製作，版型硬挺，但女裝款則是以柔軟皮革打造，兩者都是中性風格，端看個人對手感與材質的喜好。今天《ET FASHION》來帶大家開箱近賞的正是女星陳庭妮、曾之喬所演繹的女裝款「三角包」。

▲PRADA Triangle肩背包。（圖／記者王則絲攝）



PRADA Triangle手袋整個包身就是放大版的三角LOGO，以立體壓印方式呈現經典標誌，側邊則是有大家熟悉的同底色的搪瓷三角標，背帶上還附有一個多功能小包，增加不少CP值，本系列推出許多顏色選擇，包括不出錯基本款黑、白色，還有妮妮所背的鮮嫩黃色以及同樣搶眼的綠色。

▲PRADA Triangle肩背包細節。（圖／記者王則絲攝）



除此之外，今天還同場加映另一款PRADA最新推出的手袋，同樣以三角LOGO為包形設計理念，不過是以倒立的方式呈現，像極了「飯糰」，加上柔軟皮革的材質更顯療癒可愛，包身一面為立體字母壓印、另一面則為搪瓷三角標，雙面皆有LOGO的設計一次滿足兩種心情，將優雅的手挽袋幻化成為帶有運動風的模樣，手提之外，亦附有織帶肩背帶可自由拆裝，增加多元的搭配方式。

▲PRADA手挽袋外型像是飯糰一樣超可愛。（圖／記者王則絲攝）



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