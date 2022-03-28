第一眼看出什麼字？　靠直覺「腦補」測出隱藏真實性格

記者王則絲／綜合報導

中文被譽為世界上最難學習的語言之一，不只同音字眾多，一個字又有好幾種意義，即使是中文母語長大的我們，看到相似的字還是會經常搞錯。最近網路上流傳一個心理測驗，看著以下兩個不完整的字，你第一眼會「腦補」出什麼字呢？將能反映出你的真實性格，如果你的答案不在選項中，也請選擇一個最接近的答案。

Ａ：受傷

Ｂ：愛你

Ｃ：愛作

【解析】

【解析】

【解析】

Ａ：受傷

你很聰明伶俐、能力強，讓周遭的人總是能對你感到很信任，擁有成熟穩重的形象，不過其實你的內心容易受情緒起伏波動影響，脾氣有時會突然起來，但是你會為了顧及大局而忍耐，只要不碰觸到底線，其他的會像過眼雲煙般忘記。

Ｂ：愛你

有時候你給人一種距離感，所以常有人覺得你是獨行俠，但其實你很希望有人能了解自己，混熟了之後，你總是樂於分享、慷慨對待身邊的人，表現珍惜之心，另外，同時也是完美主義者，許多事情有自己的一套標準，必須做到最好才能安心。

Ｃ：愛作

在別人的眼中你很可靠且重情義，小小的受惠、便會以數倍報答，同理心強，所以常過度替人著想或在意他人的想法，導致自己往往需要迎合他人，一方面其實也是怕麻煩，覺得自己委屈一點、累一點沒關係，雖然常常硬撐著自己累積不少壓力，但優點是確實受到大家的喜愛，身邊的人都喜歡與你相處，對此也能從中得到快樂。

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