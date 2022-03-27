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潘瑋柏名牌衣連環撞　20萬LV外套撞冬奧金牌美女

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▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏穿LV要價206,000元皮革刺繡學院風外套，搭配百萬元的PP Nautilus綠面錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／綜合報導

學院風外套、棒球外套是近期的流行單品，CELINE、LV（Louis Vuitton，路易威登）都有時髦款式供選擇，LV一件搶眼的黃與黑配色皮革刺繡學院風外套，即便屬於男裝系列，也讓中、美混血的冬奧金牌選手谷愛凌（Eileen Gu）開心穿上逛北京，和熱愛時尚的潘瑋柏撞了同款。

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲中、美混血的冬奧金牌選手谷愛凌，與潘瑋柏撞同件LV外套。（圖／翻攝IG）

潘瑋柏是精品品牌與名錶大戶，沒錯過LV要價206,000元皮革刺繡學院風外套，外套正面裝飾LV標誌，背面以黑豹圖案貼飾點綴，無論是圖案或黃黑配色都非常亮眼，中性設計也獲得在本屆冬奧自由式滑雪大跳台、U型管、坡道障礙賽創下2金1銀佳績的谷愛凌青睞。

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏曾與孫芸芸撞同一件香奈兒長外套。（圖／翻攝willpan23 IG）

不僅與冬奧金牌選手撞衫，潘瑋柏也曾與微風少奶奶孫芸芸撞了香奈兒（CHANEL）要價283,100元的2021/22秋冬高級時裝系列海軍綠雪紡長外套，當時孫芸芸內搭黑衣與熱褲，靠招牌美腿吸睛，大勝包緊緊的潘瑋柏，他也自認敗陣，在IG回覆孫芸芸說：「當然你穿比較好看！」

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸穿香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列海軍綠雪紡長外套，283,100元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

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關鍵字：

潘瑋柏, 谷愛凌, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 孫芸芸, 香奈兒, CHANEL

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