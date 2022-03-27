羅志祥不只有600萬愛馬仕牆　揭上百雙潮鞋收藏根本精品店規模

▲腕上戴著RICHARD MILLE名錶的羅志祥，望著身價超過30萬元的「時尚老佛爺」Bearbrick The Kaiser 1000%公仔。

記者陳雅韻／台北報導

羅志祥（小豬）是潮流達人，舉凡潮衣潮鞋子、聯名玩具或限量品，他都瞭若指掌，也常在第一時間穿上身。近日他開心秀出分別以「時尚老佛爺」卡爾拉格斐與Coco Chanel為藍本設計的Bearbrick公仔，意外亮出上百雙的潮鞋牆，不僅收藏規模龐大，且收納非常有條理，讓人以為走進精品店了。

▲羅志祥秀總身價破百萬元的Bearbrick The Kaiser 1000%與Coco Chanel公仔，意外亮出驚人的百萬潮鞋收藏。

手腕上戴著RICHARD MILLE名錶的羅志祥，望著身價總值超過百萬元Bearbrick The Kaiser 1000%與Coco Chanel公仔，背景是上百雙的熱門潮鞋，款式包括迷彩的Supreme x Air Jordan 5、Off-White™ x Air Jordan、喊價到10萬元的Pharrell x Chanel adidas Human Race NMD鞋等，保守估計鞋牆至少值300萬元。

▲Yuki走進羅志祥的衣帽間，揭露滿牆的愛馬仕包、LV行李袋與香奈兒包，總值超過600萬元。（圖／翻攝yuki_2020_10_10 IG）

除了羅志祥自揭驚人潮鞋與公仔收藏，他的愛犬巨型貴賓狗Yuki，也曾晃進他的衣帽間，並以牠的口吻寫下「爸爸不要緊張哦，我只是逛逛沒有咬你的包」，照片的背景是一整面的愛馬仕（Hermes）柏金包與凱莉包、LV（Louis Vuitton，路易威登）旅行袋與香奈兒（CHANEL）包，總值飆破600萬元。

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