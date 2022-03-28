星巴克3／29「看身分證買一送一」記得衝！　還有4月春假「連續4天」第二杯半價

▲星巴克3月底看身份證買一送一 。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

在3月台灣星巴克週年慶的結尾，官方再祭出全品項買一送一，呼應24周年慶，身分證同時有「2」、「4」號碼的民眾，從3／29起一連兩天到店消費即享優惠，而針對4月連續假期，也推出全品項第二杯半價；丹堤咖啡則在兒童節當天，推出大杯外帶買一送一優惠。

看來青年節身分證有2與4號碼的人緣會很好，3月台灣星巴克生日活動做好做滿，每個星期都推出優惠活動，與民眾一起迎向美麗春天，3／29至3／30連續2天，推出身分證號同時有「2」、「4」號碼的民眾，即有同品項買一送一的優惠，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，部分門市不提供此優惠活動。

而面對即將來臨的4月初連續假日，星巴克也從4／2至4／5，整整4天推出「春遊散步」優惠活動，購買兩杯大杯相同容量、風味、冰熱飲料，可享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯，不適用於車道銷售、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

伯朗咖啡也在3月底特定門店祭出好友分享優惠，在3／28當天於南京、科大、建國、中山一、中山二、松江、站前、公館、重慶、北投、長庚三、長庚四、桃園中山、華泰名品城、小巨蛋、宜蘭大學、承德等店都有買一送一。

另一連鎖咖啡店丹堤，則以慶祝兒童節為主軸，在4／4當天推出外帶全系列飲品，大杯以上買一送一優惠，只要民眾至店並出示優惠條碼畫面，即可享飲品買一送一，不限飲品品項，但須注意此優惠本優惠不適用於Dante丹堤概念店，包括捷運石牌店、汐止新台五店。