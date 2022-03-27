凱特王子妃糖果色洋裝一件搞定！　裙前開岔露小心機

▲威廉王子（右）與凱特王子妃登上專機準備返回英國，揮手向巴哈馬民眾道別。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與凱特王子妃結束為期8天的加勒比海之旅，今啟程返回英國與3個兒女團聚。此行凱特成功以時尚外交吸睛，特別是在最後一站巴哈馬，連換3套糖果色系洋裝跑行程，為忙碌的女性提供最棒的穿搭點子，只要一件亮色洋裝就能省去搭配煩惱！

▲凱特王子妃的登機裝復古優雅。（圖／路透社）

凱特於加勒比海之行最後一套公開亮相的造型，為返回英國的登機裝，她身穿花朵圖案黃白配色的蓬袖洋裝，領口點綴蝴蝶結、再繫上腰帶，顯得復古優雅，小心機則是鉛筆裙前方開岔，更添活潑氣息。

▲凱特穿約9200元的英國品牌Rixo粉紅洋裝，官網迅速售罄。（圖／路透社）

在巴哈馬的行程中，凱特還有兩套糖果色系洋裝展現甜美的一面，一套是創立於2015年的英國品牌Rixo大理石紋的粉紅洋裝，身為「帶貨王」的她一曝光，品牌官網上此件洋裝立刻售罄；另一套則是馬來西亞籍設計師Han Chong自創品牌Self-Potrait的粉綠色洋裝，當天巴哈馬下著雨又吹著風，讓凱特的糖果色洋裝更顯飄逸浪漫。

▲凱特身穿粉綠色的Self-Potrait飄逸洋裝，約15,000元。（圖／路透社）

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