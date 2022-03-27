優雅王妃最愛幸運草珠寶！　凱特與葛麗絲凱莉隔半世紀撞同系列

▲凱特王子妃於巴哈馬晚宴時，穿訂製婚紗品牌PHILLIPA LEPLEY的冰藍色禮服搭配梵克雅寶標誌性的Magic Alhambra珠寶。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

回顧英國凱特王子妃與夫婿威廉王子出訪加勒比海之旅，她於貝里斯、牙買加、巴哈馬出席正式晚宴時的造型，都讓人驚艷不已，尤其是最後一站由巴哈馬總督舉行的晚宴，她身穿冰藍色的希臘女神風禮服，搭配法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）標誌性的Magic Alhambra系列珠寶，立刻讓人憶起最優雅的王妃--摩納哥葛麗絲凱莉王妃（Grace Kelly），她也收藏不少幸運草造型的Alhambra珠寶。

▲凱特佩戴梵克雅寶Magic Alhambra系列6枚墜飾珍珠母貝項鍊288,000元，耳環181,000元。（圖／路透社）

凱特王子妃經常佩戴的華貴珠寶，多是已故的婆婆黛安娜王妃傳承，或是向英國女王伊莉莎白二世所借，而此次在巴哈馬穿著訂製婚紗品牌PHILLIPA LEPLEY冰藍色禮服，搭配總值約469,000元的梵克雅寶Magic Alhambra珍珠母貝項鍊與耳環，則是她鍾愛的珍藏，2020年她出席英國電影學院獎（BAFTAs）也曾戴過。

▲葛麗絲凱莉王妃曾一次戴上3種不同材質的梵克雅寶Alhambra項鍊。（圖／品牌提供，以下同）

梵克雅寶於1968年推出幸運草圖騰的Alhambra系列，當時顛覆高級珠寶的藩籬，以更容易親近的價位、更適合日常配搭的設計獲得好評，也與60年代末期興起的彩色寶石風潮與時裝流行完美結合。被視為時尚指標人物的葛麗絲凱莉王妃也著迷，多次佩黃K金鑲嵌珊瑚、青金石或孔雀石長項鍊出席公開活動，此經典珠寶橫跨半世紀魅力不減，也擄獲凱特王子妃的芳心。

▲葛麗絲凱莉王妃收藏多款梵克雅寶Alhambra系列珠寶。

►亮・珠寶／凱特王子妃做時尚外交 戴牙買加送女王的蜂鳥胸針吸睛

►凱特王子妃露肩晚禮服美翻 女王出借珠寶添貴氣

