珠寶課／精選5大品牌求婚鑽戒　百年經典、明星同款套牢另一半

▲Tiffany 藍盒中的Tiffany Setting六爪鑽戒是不少女性心目中的夢幻之作。（圖／Tiffany & Co.提供）

閃亮亮的珠寶總讓人心花怒放，但珠寶可別光看外表，懂得它們的「內在」才是真本事。《ET FASHION》規劃了「珠寶課」，透過8篇文章，讓你輕鬆學會怎麼挑鑽石、選珍珠，還能知道哪些款式最受歡迎、連明星都愛戴，來吧，上課囉！

記者陳雅韻／專題報導

求婚的心動瞬間，你選哪一款單鑽戒套牢另一半？《ET Fashion》精選5大品牌的百年經典款，以及蘊藏永恆愛情深意的設計款戒指，獻給準新人們，挑選時可先從心儀款式著手，再依預算挑選理想條件的主鑽，因尋覓符合大小與等級的美鑽再進行訂製需花費時間，想求婚得預先做準備了。

▲Tiffany Setting六爪鑽戒主石從約0.18克拉起，約65,000元起。（圖／Tiffany & Co.提供）

經典六爪鑽

Tiffany Setting六爪鑽戒是世上最知名的訂婚戒指，創辦人Charles Lewis Tiffany於1886年突破當時鑽石皆包鑲於底座的設計，改以6個鑲爪將主鑽高高托起，讓鑽石能在戒台上恣意散發光芒，從任一角度都能欣賞耀眼火光。

▲胡宇威以近2克拉約200萬元的卡地亞Solitaire 1895鑽戒向陳庭妮求婚成功。（圖／翻攝陳庭妮臉書）





▲卡地亞Solitaire 1895四爪鑽戒是品牌最經典的設計之一。（圖／卡地亞提供）



明星熱門選

男星胡宇威套牢陳庭妮的2克拉約200萬元的求婚鑽戒，正是卡地亞（Cartier）1895年問世的Solitaire 1895系列，以低調鑲座設計為訴求，呈現和諧勻稱的外型，搭配對稱的4爪鑲座，讓主鑽彷彿懸浮在空中展現璀璨光芒，他選擇最經典的圓形明亮式切割美鑽，另有枕形、橢圓形、圓形明亮式切割等不同車工鑽石可供選擇。

▲De Beers Infinity鉑金圓形明亮式鑽戒，主鑽0.20克拉起約101,000元起。（圖／De Beers提供）

愛無限符碼

求婚鑽戒除了主鑽是焦點，深具設計感的戒環也有加分效果。De Beers以無限符碼為靈感，創作Infinity圓形明亮式鑽戒，讓鉑金與密釘鑲鑽線條交疊環繞構成無限符號的的戒環，象徵永不止息的愛，是深受新人喜愛的熱賣款。

▲海瑞溫斯頓 HW Logo 系列鑽戒，主鑽0.51克拉約280,000元起。（圖／海瑞溫斯頓提供）



藏夫婦縮寫

海瑞溫斯頓（Harry Winston）以首字母縮寫創作HW Logo系列鑽戒，一邊是H字樣、另一邊是W字樣的爪鑲底座烘托主鑽，不僅代表品牌名稱，也象徵Husband（丈夫）與Wife（妻子），賦予戒指更深刻的意義，兩個字母的鉑金戒檯另有密釘鑲鑽的華麗版本。

▲CHAUMET Joséphine Amour d'Aigrette鉑金鑽戒。（圖／CHAUMET提供）

甜美公主風

CHAUMET曾是拿破崙與約瑟芬皇后的御用品牌，從兩人的愛情故事以及拿破崙在加冕大典上為約瑟芬戴上冠冕的歷史畫面發想，創作冠冕造型的Joséphine Amour d'Aigrette鉑金鑽戒，是一款風格甜美且存在感十足的設計，單戴即非常搶眼。

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