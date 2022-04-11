PRADA、BV秀都用它開場！盤點夏日必備「白背心」　郭雪芙也愛穿　

記者王蓁蓁 / 台北報導

在2022秋冬大秀中，PRADA、BOTTEGA VENETA（BV）、Chloe不約而同推出了極簡輪廓的白色背心，是經典且永不過季的基本單品，直接明瞭說明了日常實用的服裝即將成為下一季趨勢，包括PRADA與BV甚至直接將其作為開場造型，而事實上許多品牌早已推出不少款式的白色背心，以下《ET FASHION》就替大家盤點這款衣櫃裡不可或缺的百搭單品。

▲PRADA（上起）、BV、Chloe的2022秋冬大秀中，都可見到極簡輪廓的白色背心。（圖 / 品牌提供）

PRADA的白背心造型，由明星超模Kaia Gerber演繹，背心中央的倒三角Logo極具辨識度；在新任BV創意總監Matthieu Blazy的首場大秀中，看得出所有人都適合的實穿單品是他的理念之一，進而催生出極簡款式的白色背心； Chloe則是以永續為出發，不斷出現在生活中的簡單背心，隨時能自由穿插在各式穿搭中。

LOEWE 羅威

▲LOEWE 棉質 Anagram 短版背心，NT$ 11,000。（圖 / 翻攝IG）

LOEWE以最經典的Anagram圖樣置於背心中央，即便是簡約設計，依舊帶來極高的辨識度，涼爽的背心剪裁與棉質，非常適合用來迎接春夏，成為近來超級熱門的款式，以《華燈初上》花子一角再度備受矚目的郭雪芙，前陣子也穿上小背心，並運用丹寧搭配出率性清新造型。

CHANEL

▲CHANEL幾何鏤空細肩背心，NT$ 41,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

CHANEL在2022春夏前導系列推出多款可愛的白背心，細肩帶加上短版設計，呼應由韓國女星們帶來的露腰「炫腹」潮流，輕鬆就能在造型中打造比例，鏤空的中央幾何剪裁，豐富了極簡背心，細節部分也能看見，透過水鑽排列的雙C Logo帶出低奢質感。



CELINE

說到白色短版背心，身為CELINE全球品牌大使的Lisa早在各大時尚雜誌中，以多樣風格演繹了該款單品，顯眼的CELINE字樣很吸睛，加上Lisa的超強帶貨力，瞬間就讓這款簡單的白色背心銷售一空。

▲CELINE針織拉鍊連身衣，NT$ 36,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

另外，CELINE也帶來全新拉鍊連身衣，只見招牌Logo被換到側身腰部位置，藉以修飾腰身，不習慣太露的女性完全可以選擇這款，而且不同於一般的長版背心，透過連身的支撐，在紮進褲裝時，也不用怕腹部的皺褶會在視覺上顯胖，是許多歐美KOL近幾年大愛的款式。

LOUIS VUITTON

▲LOUIS VUITTON 羅紋短上衣，NT$38,900。（圖 / 翻攝品牌官網）



相比以上其他品牌，LV的白色背心在胸前的鍊帶下更顯個性，且細節同樣不馬虎，飾有LV Circle的標誌照樣搶眼，流暢的剪裁設計凸顯女性線條，可鹽可甜的效果不管任何女性都能駕馭，同樣是以短版模樣亮相，完全不用擔心比例問題。

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