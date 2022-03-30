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《社內相親》超狂甜寵金句盤點：我對妳的愛，和這張卡一樣沒限度

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝FB@SBS

改編自韓漫的Netflix韓劇《社內相親》，由金世正、安孝燮攜手主演，憑藉甜寵又搞笑的劇情，討論度超高，超級適合在下班後用來舒壓，尤其劇中飾演霸總「姜泰武」的安孝燮，在對金世正主演的公司小職員「申夏莉」展開追求時，不斷以甜到爆炸台詞，讓螢幕前的女性觀眾心動到不行，以下就一起來看看《社內相親》中的超狂「甜寵語錄」。

▲社內相親 。（圖／翻攝FB）

＃我第一次見到你的時候就知道了，妳就是我的女人。

＃妳真的不明白嗎？我這個討厭浪費時間的人，為什麼會花整個週末扮演妳的男友，為什麼要翻遍社群，了解妳喜歡什麼？因為，我喜歡妳！

▲社內相親 。（圖／翻攝FB）

＃親愛的，妳別再看Menu，看我就好，你知道我對妳的愛，和這張卡有什麼共通之處嗎？就是都沒有限度！

＃我不會在乎其他人的意見，妳只要把妳的想法告訴我就好了，妳真的對我一點感覺都沒有嗎？

▲社內相親 。（圖／翻攝FB）

＃我喜歡妳，我不會放棄的，即使妳拒絕我，我還是會繼續告白，直到妳喜歡上我為止，待在我身邊吧。

＃你們難道不知道，沒有期限的等待，多讓人心急如焚嗎？

▲社內相親 。（圖／翻攝FB）

＃我會照顧妳一輩子的，以一個男人對女人的身份，喜歡的女人那麼性感地和我接吻，請問有哪個男人受得了？

＃妳如果不想請我吃飯，就用其他方式賠償我吧，我這個人向來喜歡禮尚往來，以眼還眼，以吻還吻，反正我就是缺德的社長啊，要是妳沒錢賠償我，那就用吻賠償我。

▲社內相親 。（圖／翻攝FB）

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