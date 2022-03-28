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奧斯卡／潔西卡雀斯坦深V禮服性感突圍　紅毯狠鬥妮可基嫚

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▲▼奧斯卡妮可基嫚與潔西卡雀斯坦 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲身穿Armani Privé禮服搭配海瑞溫斯頓珠寶的妮可基嫚（右），與老公齊斯艾本手牽手登上奧斯卡紅毯。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今上午登場，角逐最佳女主角獎項的妮可基嫚（Nicole Kidman）與潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）先在紅毯上以深V禮服廝殺一番，身穿Armani Privé禮服的妮可基走自然路線，不刻意擠胸，而潔西卡雀斯坦不僅Gucci亮片禮服吸睛，也襯出深邃事業線，顯得風情萬種。

▲▼奧斯卡妮可基嫚與潔西卡雀斯坦 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲角逐奧斯卡最佳女主角的潔西卡雀絲坦，身穿Gucci深V禮服搭配高級珠寶。（圖／路透社）

有趣的是兩位演技派女星，即使禮服品牌不同，卻有默契的追流行，全是色彩公司Pantone發表的2022年代表色「 Very Peri 長春花藍」上身。與老公齊斯艾本手牽手登上奧斯卡紅毯的妮可基嫚，穿著Armani Privé深V禮服，臀部有一圈蓬蓬裝飾，身後拖著點綴水晶的裙擺，她自認是很經典的禮服輪廓，同時搭配海瑞溫斯頓（Harry Winston）紐約系列黃鑽白鑽珠寶，相當優雅。

▲▼奧斯卡妮可基嫚與潔西卡雀斯坦 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲進場後潔西卡雀斯坦（左）向妮可基嫚打招呼，獻上溫暖擁抱。（圖／路透社）

走性感路線的潔西卡雀斯坦，則選穿Gucci亮片禮服搭配同品牌高級珠寶，她的禮服從上身的古銅金亮片一路漸層為淡紫色的亮片裙，行走間搖曳身姿，雖然先在紅毯與同為影后角逐者的妮可基嫚比美，但她進場後依然非常有風度向前打招呼，獻上溫暖擁抱。

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關鍵字：

奧斯卡, 妮可基嫚, 潔西卡雀斯坦

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