奧斯卡／奇異博士「胸前藏暖心」高調挺烏　二代蜘蛛人酒紅西裝帥成焦點

記者王則絲／外電報導

第94屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間今早登場，「奇異博士」英國男星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）以《犬山記》入圍最佳男主角，數度高調挺烏克蘭的他，再次將烏克蘭國旗徽章別在胸前現身奧斯卡；同樣角逐影帝的另一位超級英雄，「二代蜘蛛人」安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）選以酒紅色西裝亮相，跳脫黑白色系成為紅毯上的焦點男星。

▲班奈狄克康柏拜區將烏克蘭國旗徽章別胸前出席奧斯卡。（圖／路透）



班奈狄克康柏拜區日前就曾在聖塔芭芭拉國際影展領獎時，於舞台上揮舞烏克蘭國旗，且近期在各大公開場合上，他都積極運用自身影響力，呼籲大眾以實際行動聲援烏克蘭，以及支持因反戰而受欺壓的俄人，並發起募款援助烏克蘭難民。

然而烏俄衝突尚未結束，班奈狄克康柏拜區這次也將烏克蘭國旗元素別在胸前出席奧斯卡，並以一身端莊的黑白西裝來凸顯胸前重點，展現挺拔身形，與老婆蘇菲杭特（Sophie Hunter）攜手踏上紅毯，這顆藍黃徽章，幾乎成為了他近期的標配。

以《倒數時刻》角逐本屆影帝的安德魯加菲爾德，在一眾男星之中巧妙選穿YSL的酒紅色絲絨西裝，內搭陰柔氣質的黑色緞面襯衫登場，加以OMEGA手錶以及David Yurman戒指點綴收尾，跳脫黑白色系，成功成為本屆紅毯焦點。安德魯加菲爾德與班奈狄克康柏拜區在現場還開心擁抱，展現兩位超級英雄之間的好交情。

▲「奇異博士」班奈狄克康柏拜區與「二代蜘蛛人」安德魯加菲爾德以超級英雄之姿友好擁抱。（圖／路透）

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