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奧斯卡／暮光女「解扣開到腰」辣翻全場！　穿褲裝走紅毯帥又美

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▲克莉絲汀史都華（Kristen Stewart） 。（圖／路透）

▲克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）搶奧斯卡影后。（圖／路透）

記者鮑璿安／ 外電報導

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間今（28日）上午展開，紅毯上眾星雲集，其中亮點「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）換上香奈兒（CHANEL）黑色絲緞西裝外套搭配褲裝現身，成為紅毯上少有的褲裝選擇，而未婚妻更在一旁愛相隨，為她助陣影后寶座。

▲克莉絲汀史都華（Kristen Stewart） 。（圖／路透）

▲克莉絲汀史都華（Kristen Stewart） 。（圖／路透）

▲克莉絲汀史都華穿著香奈兒褲裝步上紅毯 。（圖／路透）

克莉絲汀史都華以《斯賓塞》首度提名最佳女主角，她以品牌形象大使身份穿香奈兒走上紅毯並不意外，但褲裝選擇則是超乎預期。克莉絲汀史都華頂著一頭狂野旁分髮型，身穿光澤感的緞面西裝搭配短褲呈現修長比例，而內搭的白色襯衫僅僅扣住最下方，採用敞開方式打造無拘無束的效果，同時以尖晶石項鍊垂墜於胸前，讓人視線難以抽離。

▲克莉絲汀史都華（Kristen Stewart） 。（圖／路透）

▲克莉絲汀史都華與未婚妻甜美合體 。（圖／路透）

克莉絲汀史都華的未婚妻也陪同走上紅毯，兩人恰巧在穿著上有了黑白呼應，有別於女星們一致選擇薄紗裙裝，克莉絲汀史都華的造型顯然殺出血路，曬出一雙修長美腿，很有她的個人特質。

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關鍵字：

奧斯卡, 金像獎, 克莉絲汀史都華, Kristen Stewart

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