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奧斯卡／贊達亞「極短衫」秀辣腰　甜茶「外套裡沒穿」誘人體態全曝光

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記者王蓁蓁 / 外電報導

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間今早（3/28）揭幕，此次一口氣入圍10項大獎的科幻電影《沙丘》可以說是備受矚目，劇中CP贊達亞（Zendaya）、與「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）向來是紅毯的常勝軍，兩人此次也默契十足皆以亮片造型踏上紅毯，只見贊達亞大方露出性感腰身，提摩西夏勒梅更是直接「外套內沒穿」，即便纖瘦身材下沒什麼肌肉，照樣令大票粉絲心花怒放。

▲贊達亞、提摩西夏勒梅 。（圖／路透社）

▲贊達亞、提摩西夏勒梅 。（圖／路透社）

▲贊達亞穿著VALENTINO緞面襯衫、銀色亮片長裙現身頒獎典禮。（圖／路透社）

被封為「全球最性感女星」的贊達亞，完美身形加上超高的時尚駕馭力，紅毯造型一向表現亮眼，這回頒獎典禮紅毯她選穿代言品牌VALENTINO的極短緞面襯衫，手一舉起幾乎都要曝光，身側肋骨全都現形，惹火指數破表，下半身則搭配一襲銀色亮片長裙，緊身設計凸顯她沒有絲毫贅肉的體態，搶眼的閃片細節渾身散發高級氣場，同時她也不忘以寶格麗（Bvrlgari）珠寶吸睛，成功成為場上焦點。

▲贊達亞、提摩西夏勒梅 。（圖／路透社）

▲贊達亞、提摩西夏勒梅 。（圖／路透社）

▲提摩西夏勒梅以「裡面沒穿」方式演繹LV亮片西裝。（圖／路透社）

提摩西夏勒梅今日也默契選穿亮片造型登場紅毯，並且與贊達亞皆以短板上衣亮相，雖然兩人沒有一起走紅毯，一白一黑還是巧妙隔空搭配出情侶造型，他以大膽以「裡面沒穿」的方式演繹LOUIS VUITTON（路易威登）短版西裝外套與全黑長褲，罕見展現誘人體態，即便外套下看不見緊實肌肉，照樣讓現場女粉絲們尖叫聲不斷，座落在胸口的卡地亞（Cartier）項鍊也襯得白皙肌膚更加吸引眼球。
 

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關鍵字：

贊達亞, Zendaya, 甜茶, 提摩西夏勒梅, 奧斯卡, 金像獎

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