奧斯卡／最佳女配角紅褲裝招好運　氣勢強壓對手顯胖蓬裙

▲以《西城故事》奪下奧斯卡最佳女配角獎的亞莉安娜黛博塞，穿紅色Valentino高級訂製服褲裝氣勢非凡。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

本屆奧斯卡頒獎典禮紅毯上，大方又搶眼的紅色系禮服再度回歸，一線品牌中又以Valentino紅禮服最為經典，讓以電影《西城故事》入圍的女星亞莉安娜狄波斯（Ariana DeBose）決定選穿高級訂製服系列的兩截式褲裝搭長斗篷登上奧斯卡，沒料到大紅禮服同時為她帶來好運，成功抱回最佳女配角獎座，氣勢強壓對手克絲汀鄧斯特。

▲克絲汀鄧斯特穿著充滿女人味的Christian Lacroix紅色禮服。（圖／路透社）

同樣角逐最佳女配角獎項的克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst），也選穿紅色禮服參加奧斯卡頒獎典禮，不過有別於與亞莉安娜狄波斯的帥氣風格，她所穿的Christian Lacroix充滿女人味，不過立體抓皺設計在視覺上有蓬鬆放大效果，一不小心可能顯胖。

▲珍妮佛嘉納穿俐落剪裁的Brandon Maxwell紅色禮服登上紅毯。（圖／路透社）

相較之下，珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）所穿的Brandon Maxwell紅色禮服因為剪裁俐落，屬於較安全的選擇，而全場最大膽的紅色穿搭非崔西艾莉絲羅斯（Tracee Ellis Ross）莫屬，一襲Carolina Herrera禮服胸前布料少少，讓她大展性感魅力。男星也趕搭紅色風潮，安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）穿酒紅色絲絨西裝，漫威電影《尚氣》男主角的加拿大華裔演員劉思慕更勇於挑戰Versace亮紅色正裝，非常搶鏡。

▲崔西艾莉絲羅斯以超性感的Carolina Herrera紅禮服吸睛。（圖／路透社）





▲劉思慕大膽挑戰紅色Versace正裝。（圖／路透社）

►奧斯卡／潔西卡雀斯坦深V禮服性感突圍 紅毯狠鬥妮可基嫚

►奧斯卡／暮光女「解扣開到腰」辣翻全場！ 穿褲裝走紅毯帥又美

