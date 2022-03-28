fb ig video ETtoday search mobile

奧斯卡／最佳女配角紅褲裝招好運　氣勢強壓對手顯胖蓬裙

>

▲▼ 奧斯卡紅色禮服 。（圖／路透社）

▲以《西城故事》奪下奧斯卡最佳女配角獎的亞莉安娜黛博塞，穿紅色Valentino高級訂製服褲裝氣勢非凡。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

本屆奧斯卡頒獎典禮紅毯上，大方又搶眼的紅色系禮服再度回歸，一線品牌中又以Valentino紅禮服最為經典，讓以電影《西城故事》入圍的女星亞莉安娜狄波斯（Ariana DeBose）決定選穿高級訂製服系列的兩截式褲裝搭長斗篷登上奧斯卡，沒料到大紅禮服同時為她帶來好運，成功抱回最佳女配角獎座，氣勢強壓對手克絲汀鄧斯特。

▲▼ 奧斯卡紅色禮服 。（圖／路透社）

▲克絲汀鄧斯特穿著充滿女人味的Christian Lacroix紅色禮服。（圖／路透社）

同樣角逐最佳女配角獎項的克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst），也選穿紅色禮服參加奧斯卡頒獎典禮，不過有別於與亞莉安娜狄波斯的帥氣風格，她所穿的Christian Lacroix充滿女人味，不過立體抓皺設計在視覺上有蓬鬆放大效果，一不小心可能顯胖。

▲▼ 奧斯卡紅色禮服 。（圖／路透社）

▲珍妮佛嘉納穿俐落剪裁的Brandon Maxwell紅色禮服登上紅毯。（圖／路透社）

相較之下，珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）所穿的Brandon Maxwell紅色禮服因為剪裁俐落，屬於較安全的選擇，而全場最大膽的紅色穿搭非崔西艾莉絲羅斯（Tracee Ellis Ross）莫屬，一襲Carolina Herrera禮服胸前布料少少，讓她大展性感魅力。男星也趕搭紅色風潮，安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）穿酒紅色絲絨西裝，漫威電影《尚氣》男主角的加拿大華裔演員劉思慕更勇於挑戰Versace亮紅色正裝，非常搶鏡。

▲▼ 奧斯卡紅色禮服 。（圖／路透社）

▲崔西艾莉絲羅斯以超性感的Carolina Herrera紅禮服吸睛。（圖／路透社）

▲▼ 奧斯卡紅色禮服 。（圖／路透社）

▲劉思慕大膽挑戰紅色Versace正裝。（圖／路透社）

►奧斯卡／潔西卡雀斯坦深V禮服性感突圍　紅毯狠鬥妮可基嫚

►奧斯卡／暮光女「解扣開到腰」辣翻全場！　穿褲裝走紅毯帥又美

關鍵字：

奧斯卡, 亞莉安娜黛博塞, Valentino, 克絲汀鄧斯特, 珍妮佛嘉納, 崔西艾莉絲羅斯, 劉思慕

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯卡／潔西卡雀斯坦深V禮服性感突圍　紅毯狠鬥妮可基嫚

奧斯卡／潔西卡雀斯坦深V禮服性感突圍　紅毯狠鬥妮可基嫚

優雅王妃最愛幸運草珠寶！　凱特與葛麗絲凱莉隔半世紀撞同系列

優雅王妃最愛幸運草珠寶！　凱特與葛麗絲凱莉隔半世紀撞同系列

凱特王子妃糖果色洋裝一件搞定！　裙前開岔露小心機

凱特王子妃糖果色洋裝一件搞定！　裙前開岔露小心機

羅志祥不只有600萬愛馬仕牆　揭上百雙潮鞋收藏根本精品店規模 潘瑋柏名牌衣連環撞　20萬LV外套撞冬奧金牌美女 孫芸芸千金露深溝性感微甜　網讚「青春無敵」 羅志祥與潘瑋柏撞勞力士夯錶　Tiffany Blue色面盤20萬炒到百萬 亮・珠寶／凱特王子妃做時尚外交　戴牙買加送女王的蜂鳥胸針吸睛 歐米茄聯名Swatch錶明開賣已排隊！7900元引爆熱潮　網友點破：沒限量啊 「我與歐米茄最近的距離」！　與Swatch聯名登月錶8,000元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面