Lisa慶生穿「球球裝」秀直角肩＋絕對領域　集可愛與性感於一身

▲Lisa盛裝慶祝25歲生日。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m，以下同）



記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Lisa於27日迎來25歲生日，這天Lisa像所有少女一樣盛裝開心慶祝生日，並在IG上連續放送美照，只見她穿著一身水藍色「球球裝」，集可愛與性感於一身，秀出招牌直角肩和直逼白皙腿根的絕對領域，一夕狂吸破千萬讚。

Lisa日前前往法國巴黎工作，與姐妹們Jennie、Jisoo順道去遊樂園玩耍，緊接著又搭機返回家鄉泰國，行程滿檔的她，也讓最近發文頻率增高，正好又逢Lisa的25歲生日，連發三篇美照圖輯，簡直叫粉絲們收藏不完。

▲Lisa穿著一身「球球裝」集可愛與性感於一身。



在25歲生日這天，Lisa特別盛裝打扮來慶祝，她身上穿著短版兩截式的水藍色「球球裝」，來自以可愛奇幻風格聞名的科索沃設計師品牌Lirika Matoshi，像啦啦隊彩球一樣看似俏皮的小禮服，卻是讓Lisa的招牌直角肩盡顯，背後也展露大面積肌膚，下身的小澎裙則是襯托纖細美腿，當Lisa坐下時，一個翹腳更是讓視線直逼絕對領域，整體造型集可愛與性感於一身，展現清純少女與女人味氣息的融合。

▲Lisa以精緻的夢幻妝容來搭配這身可愛造型。



此外，Lisa還把一頭淺金色短髮接成了長馬尾來搭配，在妝容上也相當用心，在眼角、頭髮以及肩頸撒上水鑽裝飾，宛如迪士尼公主一般夢幻，同時也不忘擔任稱職的品牌大使，透過CELINE項鍊和寶格麗（BVLGARI）戒指的點綴完整了造型。

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