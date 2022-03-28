fb ig video ETtoday search mobile

Lisa慶生穿「球球裝」秀直角肩＋絕對領域　集可愛與性感於一身

>

▲Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa盛裝慶祝25歲生日。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m，以下同）

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Lisa於27日迎來25歲生日，這天Lisa像所有少女一樣盛裝開心慶祝生日，並在IG上連續放送美照，只見她穿著一身水藍色「球球裝」，集可愛與性感於一身，秀出招牌直角肩和直逼白皙腿根的絕對領域，一夕狂吸破千萬讚。

Lisa日前前往法國巴黎工作，與姐妹們Jennie、Jisoo順道去遊樂園玩耍，緊接著又搭機返回家鄉泰國，行程滿檔的她，也讓最近發文頻率增高，正好又逢Lisa的25歲生日，連發三篇美照圖輯，簡直叫粉絲們收藏不完。

▲Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa穿著一身「球球裝」集可愛與性感於一身。

在25歲生日這天，Lisa特別盛裝打扮來慶祝，她身上穿著短版兩截式的水藍色「球球裝」，來自以可愛奇幻風格聞名的科索沃設計師品牌Lirika Matoshi，像啦啦隊彩球一樣看似俏皮的小禮服，卻是讓Lisa的招牌直角肩盡顯，背後也展露大面積肌膚，下身的小澎裙則是襯托纖細美腿，當Lisa坐下時，一個翹腳更是讓視線直逼絕對領域，整體造型集可愛與性感於一身，展現清純少女與女人味氣息的融合。

▲Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa以精緻的夢幻妝容來搭配這身可愛造型。

此外，Lisa還把一頭淺金色短髮接成了長馬尾來搭配，在妝容上也相當用心，在眼角、頭髮以及肩頸撒上水鑽裝飾，宛如迪士尼公主一般夢幻，同時也不忘擔任稱職的品牌大使，透過CELINE項鍊和寶格麗（BVLGARI）戒指的點綴完整了造型。

►孫藝珍網狀背心「全透視」好害羞！「項鍊卡溝」性感尺度大開

►凱特王子妃冰心藍色禮服驚艷全場　晚宴出大絕美成「仙杜瑞拉」

關鍵字：

Lisa, Blackpink, 生日, 球球裝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

歐米茄7900元聯名錶全球大炒賣！「蒂芬妮藍色」最狂喊破11萬

歐米茄7900元聯名錶全球大炒賣！「蒂芬妮藍色」最狂喊破11萬

星巴克3／29「看身分證買一送一」記得衝！　還有4月春假「連續4天」第二杯半價

星巴克3／29「看身分證買一送一」記得衝！　還有4月春假「連續4天」第二杯半價

凱特王子妃冰心藍色禮服驚艷全場　晚宴出大絕美成「仙杜瑞拉」

凱特王子妃冰心藍色禮服驚艷全場　晚宴出大絕美成「仙杜瑞拉」

優雅王妃最愛幸運草珠寶！　凱特與葛麗絲凱莉隔半世紀撞同系列 每晚喝「熱優格」養好菌　女醫減15公斤不復胖 奧斯卡／暮光女「解扣開到腰」辣翻全場！　穿褲裝走紅毯帥又美 民眾混亂推擠搶7900元聯名錶！　排隊竟是「比賽跑」被罵翻 奧斯卡／奇異博士「胸前藏暖心」高調挺烏　二代蜘蛛人酒紅西裝帥成焦點 歐米茄聯名Swatch錶明開賣已排隊！7900元引爆熱潮　網友點破：沒限量啊 奧斯卡／潔西卡雀斯坦深V禮服性感突圍　紅毯狠鬥妮可基嫚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面