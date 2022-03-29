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「鴨子綜合症」8題自我檢測　不容許自己犯點錯、想「放鬆」很困難

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文／職場人

「鴨子綜合症（Duck Syndrome）」並非一種精神疾病，而是一種日常生活的心理狀態，就像鴨子在水面滑水時看起來很優雅，但實際上隱藏於水面下的是拼命划水的腳，就如同職場人工作上看起來行雲流水，生活也相當順遂，但實際上這些看似毫不費力的日子都是經過拼命努力才換來的，而「鴨子綜合症」就是形容那些給自己施加壓力以取得成功，或者覺得自己必須達到很高的期望的人，透過下方8題「鴨子綜合症」自我檢測，來看看你中了幾個！

「鴨子綜合症」自我檢測1：一感到不知所措就會慌

▲「鴨子綜合症」自我檢測（圖／pixabay，下同）

鴨子綜合症者不一定都是外在給予的冀望很高，有時反而是源自於自我的嚴苛要求，所以像是「不知所措」這種情境就會令他們失去信心，甚至感到心慌，因為他們擔心自己一失足就成千古恨。尤其是在這個社群媒體盛行的時代，大家無不在網上分享自己的風光偉業，鴨子綜合症者的人鮮少去思考其真實性，反而容易看見別人生活是如此的完美輕鬆，而認為自己是不是能力不足。

「鴨子綜合症」自我檢測2：害怕事情失控

鴨子綜合症者很大一部分都是計劃派，他們喜歡按部就班地完成事情已達成就，會為了追求高成就或完美而限定自己只能做什麼事或不能做什麼事，所以當「事情失控」或「出乎意料之外的事件發生」對他們來說都是很大的壓力來源。

「鴨子綜合症」自我檢測3：難以放鬆心情

如同前述所說，鴨子綜合症者喜歡且擅於計畫，一旦計畫了他們就會想辦法達成目標，這會導致他們很少空下行程，甚至會對偷閒感到罪惡，「放鬆心情」對他們來說相當困難。

「鴨子綜合症」自我檢測4：喜歡與他人比較

鴨子綜合症者對自我的要求較高，而評估自己是否成功的關鍵，除了要有明確的成就或身外頭銜之外，他們也很常暗地裡跟別人比較，更甚者會相信其他人都比自己做得更好，而產生心理壓力。

「鴨子綜合症」自我檢測5：容易感到失落和孤獨

鴨子綜合症者通常擁有比常人更堅忍的意志力，他們會為了實現目標而犧牲休息和休閒時光，也因為過於專注在目的地而忽略身邊經過的風景，有時他們回頭一看也會因為這些措施而感到失落和孤獨，甚至將此定義為其中一種失敗。

「鴨子綜合症」自我檢測6：容易感到緊張

鴨子綜合症者的生活幾乎沒有一刻是懈怠的，他們擔心一旦鬆懈就會落後於他人，所以不只生活和心情都是維持在警戒、緊張的狀態，連日常的小事也「容易感到緊張」，也因為他們喜歡事先規劃日程，所以他們也更容易「預想」一些壞事來徒增煩惱。

「鴨子綜合症」自我檢測7：常忽略身體的小症狀

鴨子綜合症者每分每秒都在汲汲營營地過日子，他們只專注在自認為有意義或有報酬的事情上，也常會忽略自身身體的小症狀而不自知，比如精力不足、食欲改變、睡眠困難、肌肉緊張等，但他們通常不會認知到是給自己的壓力過大而導致。

「鴨子綜合症」自我檢測8：認知症狀出問題

鴨子綜合症者不管是外界還是自己給予，他們日常就累積了不少壓力而不知排解，久而久之不只造成身體傷害也會影響認知症狀，比如持續擔憂、健忘、思緒混亂、難以集中註意力和判斷力差等，如果職場人也有類似情況，先讓自己真正休息下來吧！

以上8個關於「鴨子綜合症」的常見特徵，職場人中了幾個呢？其實這些情況在日常生活中或多或少都會發生，尋找適當的情緒排解管道，不讓自己過於淪陷在壓力之中才是正解哦！

Source：betterhelp

【延伸閱讀】

現代人都該練習的「減法思考」3個資訊斷捨離，不必極簡也能過好生活

壓力職場中這7件事「可以不用想」，漏接主管電話其實是掌握主導權

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關鍵字：

Workworks職場人, 鴨子綜合症, 工作, 職場

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