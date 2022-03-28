奧斯卡／贊達亞「閃閃惹人愛」吸眼球、妮可基嫚靠「亮紅」成功回春

▲奧斯卡紅毯女星妝容，呼應2022春夏彩妝趨勢。（圖／路透社，以下同）

記者曾怡嘉／外電報導

紅毯是女星比美的戰場，除了比服飾珠寶，妝髮更是畫龍點睛關鍵，「暮光女」克莉絲汀史都華以小煙燻搭上玫瑰唇保守不出錯，贊達亞則是以閃閃惹人愛的亮片眼妝吸引目光，更塗上珠光粉唇膏，氣場全開，而妮可基嫚則以鮮紅唇搭上同色指彩，亮色系上身，成功回春。

「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），以一身黑白配現身紅毯，襯衫大開搭上露出修長美腿，可說是性感酷帥。她以環繞式小煙燻強調眉眼輪廓，精緻濃翹睫毛更是盡展優勢，搭上和眼窩同色調的淡玫瑰唇色，中和整體酷帥，看起來很協調。

被譽為「全球最性感女星」的贊達亞（Zendaya），紅毯造型也沒讓人失望，捨棄禮服，選擇短版緞面襯衫搭上銀色亮片長裙，完全吸引目光。她的眼妝也同樣選用銀色調，細緻亮片加上微微拉長眼尾，連唇色也大膽選用珠光粉紅，整體閃閃惹人愛，帶有濃濃未來感。

奧斯卡紅毯常勝軍妮可基嫚（Nicole Kidman），不負眾望以長春花藍禮服驚豔全場，更襯托她白皙肌膚，整體妝容以亮紅唇為焦點，搭配著她同色系指甲油，展現高級優雅，頭髮看似隨意盤上，但精算分線的髮型也費盡心思。

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