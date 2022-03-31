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The CITIZEN腕錶御見四季　與謝祖武共同詮釋最美世界

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▲The CITIZEN結合日本千年土佐和紙工藝，以借景窗的概念將春夏秋冬四季意象編織入錶盤之中，推出The CITIZEN 『御見四季』Cal.A060光動能高精準萬年曆限量款錶款，上方老鷹圖騰象徵，高信賴度、前瞻性與極致精準，成為配戴者日常的最佳夥伴。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者邱筱茜／採訪報導

日本百年腕錶品牌CITIZEN發表全新錶款，邀請謝祖武擔任品牌之友，配戴The CITIZEN『御見四季』Cal. A060光動能高精準萬年曆限量款腕錶中春天象徵的春/息吹IBUKI，以謝祖武獨有的紳士氣息，在春天象徵一年的開端。

The CITIZEN品牌之友謝祖武表示，「日本給我的印象，我覺得既溫柔又堅定，它有櫻花的燦爛也有職人的精神，怎麼說呢？有點像這支手錶吧！它的錶面是綠色的很細膩，但是它不是很平凡，它是很燦爛的綠，而且你會覺得它是一種什麼感覺，春意盎然，覺得在你的腕間發芽了。」

▲▼The CITIZEN腕錶御見四季　與謝祖武共 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲The CITIZEN『御見四季』限量款腕錶，謝祖武搶先配戴春／息吹IBUKI錶款 。（圖／記者吳杰澄攝）

出道超過40年的他，演活許多經典角色，每一次演出持續挑戰更高的目標，和CITIZEN 品牌精神Better Starts Now不謀而合，The CITIZEN品牌之友謝祖武表示，「我翻開劇本第一頁的時候，我一直想我要怎麼演、要怎麼去做才能突破我自己，然後把自己做得更好，Better Starts Now」，他提到，「自己跟CITIZEN一樣不斷想突破，不斷想前進把最好的呈現給大家。」

以春夏秋冬作為創作靈感，推出The CITIZEN『御見四季』Cal. A060 光動能高精準萬年曆限量款腕錶，每款全球限量250只，代表春天的『息吹IBUKI』以及夏天的『紺碧 KOMPEKI』，擁有『蜉蝣的羽毛』之稱土佐和紙，輕薄透光結實纖維與薄度兼備，預計4月上市。

The CITIZEN品牌之友謝祖武表示，「機芯搭載了光動能，代表了什麼呢？你不需要再定期更換電池，它可以幫你節省時間、幫你節省金錢，最重要的它很環保，為地球盡一份心力。」同樣搭載Cal. A060機芯的新款還有38.3mm型號AQ4100-57L與AQ4100-57A的多鍊帶設計款，有復古銀和紳士藍兩種選擇，配七珠鏈帶，面盤帶有金屬色調。

▲The CITIZEN腕錶御見四季　與謝祖武共同詮釋最美世界。（圖／記者吳杰澄攝）

▲2022年The CITIZEN『御見四季』限量款腕錶第一季先推出搭載Cal.A060光動能高精準萬年曆機芯代表(左)春天的『息吹/IBUKI』以及(右)夏天的『紺碧/KOMPEKI』。（圖／記者吳杰澄攝）

▲The CITIZEN腕錶御見四。（圖／業者提供）

▲同樣搭載Cal. A060機芯的新款還有多鍊帶設計兩種選擇38.3mm型號(左) 紳士藍AQ4100-57L與(右)復古銀AQ4100-57A。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN企劃部副課長Grace表示，「The CITIZEN的錶款，其實它在面盤以及後底蓋還有錶冠上，都有一個很重要的識別標誌，那就是鷹標，主要是老鷹自古以來與人類是一種夥伴的關係，CITIZEN希望這個腕錶可以一直陪伴消費者。」

另外，她提到，「這次除了發展已經40多年的光動能之外，這一次推出的御見四季限量錶款，還採用了LWG的認證的鱷魚皮革錶帶。」

▲The CITIZEN腕錶御見四。（圖／業者提供）

▲The CITIZEN Cal.A010 10週年紀念款DLC限量版。（圖／CITIZEN提供）

The CITIZEN新款腕錶搭載的光動能機芯，除了Cal.A060，還有Cal.A010，為慶祝Cal. A010機芯誕生10週年，CITIZEN特別推出兩枚新款腕錶，分別採用黑面和藍面設計，增加了辨別電量等級的顯示功能、大三針及夜光塗層等，而型號AQ1054-59L，以黑色DLC殼演繹屬十週年紀念版，全球限量250只，CITIZEN產品不斷推陳出新，除了展現精湛的製錶工藝與理念，更要凸顯優雅獨到的時尚簡約紳士風格。

關鍵字：

The CITIZEN, 謝祖武, 老鷹, 御見四季, 土佐和紙

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