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奧斯卡／紅毯女星分兩派：妮可基嫚優雅盤髮VS潔西卡艾芭自然散髮

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記者李薇／台北報導

第94屆奧斯卡頒獎典禮在28日上午展開，紅毯上星光熠熠，眾多女明星都穿著美麗的華服，展現出自己最美的一面，盤點一下今年女星們的髮型趨勢，可以發現自然感的髮型佔多數，但仍然有精心打造的花式盤髮，兩種造型搭配不同的禮服，展現出時髦多元的風格。

▲奧斯卡,克莉絲汀史都華,Kristen Stewart,潔西卡艾芭,Jessica Alba,潔西卡瑟法,妮可基嫚,Nicole Kidman,茱莉安哈克,Julianne Hough,柔伊克拉維茲,Zoe Kravitz,克絲汀鄧斯特,Kirsten Dunst,提,Jessica Serfaty,潘妮洛普克魯茲,Penelope Cruz,怪奇比莉,Billie Eilish。（圖／路透社）

▲奧斯卡紅毯女星分兩派，優雅盤髮VS自然散髮，都好看。（圖／路透社）

【自然感散髮】

一般出席紅毯場合，大多數女星都會選擇盤髮造型，展現出俐落、大氣的質感，但受到自然真我的風潮，今年奧斯卡紅毯上，女星多數以回歸原本髮型的樣貌，直接露出長髮、或是一頭短髮造型，展現出最貼近自己的樣貌，搭配禮服看起來也是相當有風格。

像是「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、潔西卡艾芭（Jessica Alba）、潔西卡瑟法提（Jessica Serfaty）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）、怪奇比莉（Billie Eilish）等女星，都是運用長髮自然飄逸的風格，展現出這次的紅毯造型。

▲奧斯卡,克莉絲汀史都華,Kristen Stewart,潔西卡艾芭,Jessica Alba,潔西卡瑟法,妮可基嫚,Nicole Kidman,茱莉安哈克,Julianne Hough,柔伊克拉維茲,Zoe Kravitz,克絲汀鄧斯特,Kirsten Dunst,提,Jessica Serfaty,潘妮洛普克魯茲,Penelope Cruz,怪奇比莉,Billie Eilish。（圖／路透社）

▲奧斯卡,克莉絲汀史都華,Kristen Stewart,潔西卡艾芭,Jessica Alba,潔西卡瑟法,妮可基嫚,Nicole Kidman,茱莉安哈克,Julianne Hough,柔伊克拉維茲,Zoe Kravitz,克絲汀鄧斯特,Kirsten Dunst,提,Jessica Serfaty,潘妮洛普克魯茲,Penelope Cruz,怪奇比莉,Billie Eilish。（圖／路透社）

▲Jessica Serfaty。（圖／路透社）

▲奧斯卡,克莉絲汀史都華,Kristen Stewart,潔西卡艾芭,Jessica Alba,潔西卡瑟法,妮可基嫚,Nicole Kidman,茱莉安哈克,Julianne Hough,柔伊克拉維茲,Zoe Kravitz,克絲汀鄧斯特,Kirsten Dunst,提,Jessica Serfaty,潘妮洛普克魯茲,Penelope Cruz,怪奇比莉,Billie Eilish。（圖／路透社）

▲奧斯卡,克莉絲汀史都華,Kristen Stewart,潔西卡艾芭,Jessica Alba,潔西卡瑟法,妮可基嫚,Nicole Kidman,茱莉安哈克,Julianne Hough,柔伊克拉維茲,Zoe Kravitz,克絲汀鄧斯特,Kirsten Dunst,提,Jessica Serfaty,潘妮洛普克魯茲,Penelope Cruz,怪奇比莉,Billie Eilish。（圖／路透社）

▲由上至下，分別是克莉絲汀史都華、潔西卡艾芭、潔西卡瑟法提、潘妮洛普克魯茲、怪奇比莉。（圖／路透社）

【花式盤髮】

當然，在紅毯上盤髮造型依舊也算是大勢髮型，因為看起來比較俐落、幹練，可以突顯出禮服的華麗感，因此這種造型仍然是紅毯上很經典的造型之一，有些會有比較繁複的編髮、有些則是簡單的包頭造型，但每一款都可以顯現出簡約俐落的力度。

像是女星妮可基嫚（Nicole Kidman）、茱莉安哈克（Julianne Hough）、柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）、克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）等女星，都是以盤髮亮相，其中，妮可基嫚的溫柔花式低盤髮，看起來有點鬆散、留出瀏海，更顯得整個人都溫柔又優雅。

▲奧斯卡,克莉絲汀史都華,Kristen Stewart,潔西卡艾芭,Jessica Alba,潔西卡瑟法,妮可基嫚,Nicole Kidman,茱莉安哈克,Julianne Hough,柔伊克拉維茲,Zoe Kravitz,克絲汀鄧斯特,Kirsten Dunst,提,Jessica Serfaty,潘妮洛普克魯茲,Penelope Cruz,怪奇比莉,Billie Eilish。（圖／路透社）

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▲奧斯卡,克莉絲汀史都華,Kristen Stewart,潔西卡艾芭,Jessica Alba,潔西卡瑟法,妮可基嫚,Nicole Kidman,茱莉安哈克,Julianne Hough,柔伊克拉維茲,Zoe Kravitz,克絲汀鄧斯特,Kirsten Dunst,提,Jessica Serfaty,潘妮洛普克魯茲,Penelope Cruz,怪奇比莉,Billie Eilish。（圖／路透社）

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▲由上至下，分別是妮可基嫚、茱莉安哈克、柔伊克拉維茲、克絲汀鄧斯特。（圖／路透社）

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