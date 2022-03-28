想變瘦趕快吃起來！營養師點名9款「高蛋白低脂食材」

▲毛豆含有優質蛋白與膳食纖維，是瘦身好物。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

我們都知道好的飲食是瘦身關鍵，挑選對的食材讓減重事半功倍，營養師朱瑞君點名9種食材擁有高蛋白低脂肪，對身體有益，若你最近也在積極瘦身，以下食物趕快筆記。

#雞蛋

雞蛋蛋白質含量在13%左右，其氨基酸組成也與人體需要非常接近，是最經濟實惠的蛋白質補充來源，料理方式多樣，生活中也很好取得。

#雞胸肉

雞胸肉的蛋白質富含豐富的必需胺基酸，運動後補充可預防肌肉流失，100公克的雞胸肉中約含有不到1公克的脂肪，是瘦身的好朋友。

#毛豆

含有豐富蛋白質，有「植物之肉」的美稱，且攝取植物性蛋白可以預防脂肪代謝異常，不只如此更富含膳食纖維和大豆異黃酮，有助燃脂、美肌。

#杏鮑菇

杏鮑菇含有豐富的蛋白質、膳食纖維，高蛋白、低熱量，是瘦身時不可或缺的好食材。

#花枝

花枝的高蛋白屬於優質蛋白且脂肪低，能幫助修護身體、增強體力，花枝的牛磺酸含量高，有助於降低膽固醇和降血壓的作用。

#蝦子

蝦子屬於高蛋白低熱量食物，並富含豐富的礦物質硒、碘、鐵、鋅、鎂，以及維生素B12、菸鹼酸、蝦紅素等營養素。

#豆腐

豆腐可以增加飽足感，延長胃排空的時間，運動後適量攝取，有助於肌肉生長、鈣質則有益骨骼健康。

#無糖豆漿

無糖豆漿是很好的蛋白質來源，內含天然大豆異黃酮及卵磷脂，黃豆中的大豆卵磷脂可以延緩脂肪和糖分吸收。

#無糖優格

優格為奶製品，蛋白質豐富，能夠延長飽足感，且助於腸道健康，幫助代謝。