奧斯卡／大紅唇退燒！影后潔西卡、「灰姑娘」莉莉詹姆斯都靠玫瑰裸色唇搶鏡

▲本屆奧斯卡紅毯，女星偏愛粉裸色唇妝。（圖／路透社，以下同）



記者張毓容／綜合報導

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間今（28日）早登場，本屆紅毯眾星雲集，女星們除了穿上吸睛禮服比美，妝髮造型也是一大看點，像是唇妝今年就以可優雅可個性的粉裸色系為大勢，取代了堪稱紅毯標配的大紅唇，從最新影后潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）、克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、贊達亞（Zendaya）到「灰姑娘」莉莉詹姆斯（Lily James）等人都選用裸色唇，展現時尚優雅氣質。

以往在紅毯妝容上，女星們大多會配上搶眼的紅唇妝，展現襯托氣色更展現氣勢，但近幾年開始，優雅粉裸色、玫瑰唇大肆流行，搭配不同風格妝容，可展現優雅氣質，也能顯得時尚個性，還能搭配甜美女人風，在今年奧斯卡紅毯上更是成為女星們的首選。

像是以《史賓塞Spencer》首度提名最佳女主角的「暮光女」克莉絲汀史都華，今日以率性CHANEL西裝短褲套裝現身，胸前大開搭配高跟鞋露出大長腿，又帥又美、辣度破表。她就以玫瑰裸色唇完美搭配深邃眼妝，不搶眼妝重點，還能襯托好氣色，更添俐落時尚感。

憑著《神聖電視台》奪下本屆奧斯卡影后的潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）這次選穿Gucci雙色亮片禮服，禮服的金紫漸層配色就超吸睛，妝容則優雅的玫瑰色調為主，眼妝只以粉裸色眼影加上濃密睫毛強調眼神，再搭配玫瑰色唇彩襯出好氣色，盡顯優雅女人味。

演出真人版《仙履奇緣》的莉莉詹姆斯（Lily James）則是穿上Versace粉色開衩禮服大秀好身材，妝容則以粉藕色眼妝和裸土色唇彩為主角，搭配自然放下的微捲長髮，性感中更增添溫柔氣息。

而向來就是紅毯資優生的贊達亞，這次除了以VALENTINO短版緞面襯衫搭配銀色亮片長裙辣秀小蠻腰，妝髮部分更是完美搭配服裝。以閃耀銀色眼妝呼應亮片裙的同時，再以粉裸色玻璃唇搭配抽鬚盤髮，讓整體造型更顯時尚優雅。

不只這些，像是潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）、克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）、怪奇比莉（Billie Eilish）、「新貓女」柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）和以《西城故事》奪下奧斯卡最佳女配角獎的亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）等女星，這次也都選擇以裸粉色唇彩展現優雅時尚感。