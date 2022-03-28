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奧斯卡／「暮光女」、「甜茶」性感敞胸　招搖華麗長項鍊

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▲▼ 奧斯卡紅毯珠寶 。（圖／路透社）

▲贊達亞戴寶格麗細版的Serpenti鑽石項鍊，並疊戴多個Serpenti手環非常時髦。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

綜觀本屆奧斯卡頒獎典禮紅毯，珠寶搭配仍以優雅風格為主，妮可基嫚（Nicole Kidman）與奪得最佳女配角獎的亞莉安娜狄波斯（Ariana DeBose）都是鑽石擁護者，巧合的是兩人不約而同疊戴手環與歐米茄錶（OMEGA）；另一派如贊達亞（Zendaya）、「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）則挑戰時髦穿搭術，敞開襯衫甚至什麼都沒穿，招搖長項鍊。

▲▼ 奧斯卡紅毯珠寶 。（圖／路透社）

▲身穿香奈兒的克莉絲汀史都華將襯衫扣子打開，襯托香奈兒N°18 頂級珠寶系列長項鍊30,498,000元。（圖／路透社）

時髦穿搭
被視為時尚資優深的贊達亞依然沒有讓大家失望，身穿代言的Valentino兩截式禮服露纖腰外，不忘搭配另一代言品牌寶格麗（BVLGARI），佩戴細版的Serpenti鑽石項鍊，兩手則疊滿單圈或三圈的細版Serpenti手環，每次亮相都予人驚喜。

▲▼ 奧斯卡紅毯珠寶 。（圖／路透社）

▲提摩西夏勒梅短版LV外套中什麼都沒穿，只有卡地亞美洲豹頭項鍊。（圖／路透社）

克莉絲汀史都華的全套香奈兒（CHANEL）短褲造型也令人眼睛為之一亮，尤其是襯衫刻意開扣至肚臍，盡顯胸前那條垂墜的CHANEL N°18 頂級珠寶系列GANSE NOIRE SPINELLE項鍊鑲嵌黑瑪瑙、尖晶石與鑽石項鍊，要價30,498,000元；男星提摩西夏勒梅的造型也有異曲同工之妙，LV（Louis Vuitton，路易威登）亮片外套下什麼都沒穿，靠卡地亞（Cartier）鏤空豹頭長項鍊展現霸氣。

▲▼ 奧斯卡紅毯珠寶 。（圖／路透社）

▲妮可基嫚（右）在紅毯上與老公齊斯艾本曬恩愛，身上千萬元的海瑞溫斯頓珠寶跟著搶鏡。（圖／路透社）

經典不敗
妮可基嫚在國際影展紅毯上是資深老將，偏好經典端莊的風格，此次奧斯卡以Armani Privé禮服搭派海瑞溫斯頓（Harry Winston）紐約系列Eagle黃鑽項鍊與Cluster黃鑽耳環，手腕上同時戴上Cluster鑽石手環與代言的歐米茄金錶，白與黃的配色非常耀眼。

▲▼ 奧斯卡紅毯珠寶 。（圖／路透社）

▲妮可基嫚佩戴海瑞溫斯頓紐約系列Eagle黃鑽項鍊、黃鑽耳環與戒指，同時以鑽石手鍊疊搭歐米茄金錶。（圖／路透社）

以大紅色Valentino兩截式褲裝與斗篷展現氣勢的亞莉安娜狄波斯，選擇De Beers線條簡潔的白鑽項鍊即相當出色，細看可發現其實她疊戴二條項鍊，一款是Drops of Light 高級珠寶鑽石項鍊，另外一款為DB Classic Eternity Line 鑽石項鍊，她也與妮可基嫚一樣戴鑽石手環再疊搭歐米茄星座系列女錶，為經典穿搭注入新意。

▲▼ 奧斯卡紅毯珠寶 。（圖／路透社）

▲奪得最佳女配角獎的亞莉安娜狄波斯佩戴De Beers鑽石項鍊與手環，同樣疊搭歐米茄星座錶。（圖／路透社）

►奧斯卡／潔西卡雀斯坦深V禮服性感突圍　紅毯狠鬥妮可基嫚

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關鍵字：

奧斯卡, Cartier, 卡地亞, De Beers, 海瑞溫斯頓, Harry Winston, CHANEL, 香奈兒, BVLGARI, 寶格麗

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