奧斯卡／怪奇比莉純黑荷葉邊禮服洩氣場　下秒網歪樓：像杯子蛋糕

▲怪奇比莉以《No Time To Die》拿下奧斯卡最佳原創電影歌曲獎。（圖／路透）



記者王則絲／外電報導

第94屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間今早展開，本屆最佳原創電影歌曲由怪奇比莉（Billie Eilish）與哥哥Finneas，為電影《007：生死交戰》所創作的歌曲《No Time To Die》拿下，回顧稍早紅毯上的造型，怪奇比莉以一襲黑色荷葉邊長禮服現身，襯托獨特的怪怪風格，獲粉絲讚賞，不過推特上就有不少網友歪樓，表示令人不禁聯想到「杯子蛋糕」，引發笑點。

▲怪奇比莉（Billie Eilish）第94屆奧斯卡紅毯造型。（圖／達志影像／美聯社、路透）



怪奇比莉穿著GUCCI的訂製禮服亮相本屆奧斯卡紅毯，黑色的荷葉邊禮服相比其他鮮豔華麗造型的女星，顯得素雅低調，層層相疊的荷葉邊蛋糕裙，堆疊出氣場，肩上則巧妙露出肌膚調整比例，寬大剪裁與過重份量感同時也呼應怪奇比莉招牌的Oversized穿衣風格，穿出她專屬的味道，粉絲們紛紛讚她：「實在太完美又閃亮」、「很喜歡她的黑髮」、「好可愛！」

只不過網友們正經沒兩秒，推特上馬上就出現許多網友歪樓的聯想，認為怪奇比莉的紅毯造型像極了「杯子蛋糕」，並與日常生活中常見的蛋糕紙模做比對，忍不住令人會心一笑，成為意外的小亮點。

Ngeliat gaunnya Billie Eilish, malah keinget alas cupcake. #Oscars pic.twitter.com/HcXteCagT9 — Habis Nonton Film (@HabisNontonFilm) March 27, 2022

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