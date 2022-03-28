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奧斯卡／威爾史密斯老婆紅毯造型超驚艷！完美駕馭光頭成魅力關鍵

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▲▼威爾史密斯在奧斯卡頒獎典例突然上台，給了克里斯洛克一拳。（圖／路透）

▲威爾史密斯賞奧斯卡主持人克里斯洛克一巴掌畫面在網上瘋傳。（圖／路透）

記者王則絲／外電報導

第94屆奧斯卡頒獎典禮上因主持人拿威爾史密斯（Will Smith）的妻子潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）開玩笑，讓威爾史密斯憤而上台賞主持人一巴掌，意外成為典禮最高潮橋段，此「護妻」行徑立刻引起全網沸騰。撇開掌摑事件，潔達蘋姬今日的造型其實相當驚艷，一襲深綠色的皺褶禮服華麗氣勢，完美駕馭光頭的髮型更是帶出獨特魅力。

▲威爾史密斯Will Smith與潔達蘋姬Jada Pinkett。（圖／路透）

▲威爾史密斯與潔達蘋姬出席本屆奧斯卡紅毯造型。（圖／路透）

頒獎典禮上，主持人克里斯洛克（Chris Rock）以威爾史密斯老婆潔達蘋姬的光頭髮型開玩笑，稱對方可以拍《G.I. Jane》續集（黛咪摩爾飾演的魔鬼女大兵正是光頭髮型），不當玩笑不只讓潔達蘋姬本人在台下明顯不悅翻白眼，更是讓威爾史密斯直衝上台賞了克里斯洛克一巴掌的原因。

其實潔達蘋姬是生病產生掉髮問題，也就是俗稱的「鬼剃頭」，由於頭髮長回來的速度慢，潔達才乾脆剃到精光，是十分有勇氣與態度的舉動。

▲Jada Pinkett。（圖／翻攝自IG）

▲Jada Pinkett。（圖／翻攝自IG）

▲潔達蘋姬出席本屆奧斯卡紅毯造型。（圖／翻攝自IG@jadapinkettsmith）

潔達蘋姬今以Jean Paul Gaultier 2022春夏的訂製禮服亮相本屆奧斯卡紅毯，深沉的森林綠色調很襯她的膚色，內斂光澤隨著皺褶的裙裝反射，在紅毯上更顯對比搶眼，上身的貼身馬甲樣式剪裁，也包裹出50歲潔達蘋姬保養得宜的姣好身形，而光頭的造型則是帶出氣場的關鍵。威爾史密斯穿著Dolce & Gabbana量身訂製的黑色燕尾服，劍領上與內搭背心的織紋提花呈現造型小細節，端莊帥氣，並把焦點光環留給老婆。

▲第94屆奧斯卡金像獎,威爾史密斯,王者理查。（圖／達志影像／美聯社）

▲威爾史密斯獲得第94屆奧斯卡金像獎最佳男主角獎。（圖／達志影像／美聯社）

最後威爾史密斯以電影《王者理查》獲頒本屆奧斯卡最佳男主角，致詞中形容所飾演角色Richard Williams是「家庭的捍衛者」，疑似暗指自己方才的護妻行為，讓台下響起掌聲，雖然此舉獲得多數網友評價為「真男人」，但也有些人認為他反應過大未顧及場面。

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關鍵字：

奧斯卡, 第94屆奧斯卡, 威爾史密斯, Will Smith, 潔達蘋姬, Jada Pinkett Smith, 護妻, 紅毯

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