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學會同中求異！網搜「7個方法」讓愛情長久不變質

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▲▼網搜「7個方法」讓愛情長久不變質 。（圖／翻攝自FB/SBS Drama）

▲愛情細水長流的人有以下幾點特徵。（圖／翻攝自FB/SBS Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

總是羨慕別人的愛情能長長久久，自己的戀愛熱烈卻總是草草結束，問題出在哪裡呢？網搜情侶能夠長久的7個特徵，不想再談短命戀，照著做準沒錯！

▲▼網搜「7個方法」讓愛情長久不變質 。（圖／翻攝自FB/SBS Drama）

#不要和別人分享你們之間的事情

愛情是兩個人談的，當遇到問題應該放在兩人的交流與溝通，若是不溝通，總是和身邊的人吐苦水，這樣反而容易激化兩人的矛盾，反而讓簡單的相處問題變得複雜。

#學會求同存異

談戀愛找的是對象，而不是第二個自己，應該放大兩人的共同點，尊重彼此的不同點，相處會越來越有默契。

▲▼網搜「7個方法」讓愛情長久不變質 。（圖／翻攝自FB/SBS Drama）

#不吝嗇表達愛意

關心和愛意要勤勞的向對方說，說和做都缺一不可，若總是吝嗇表達，久而久之愛情容易淡掉。

#滿足對方的核心需求

男女戀愛追求大不同，男生需要被崇拜、支持，女生追求的則是安全感、被愛的感受，不管在一起時間多久，都別忘了愛的初衷。

▲▼網搜「7個方法」讓愛情長久不變質 。（圖／翻攝自FB/SBS Drama）

#保留一點空間給對方

戀愛不是時時刻刻黏在一起，適當地保持一些空間感很重要，這段愛情能維繫多久，取決於對方和你相處是否舒服，任何事情千萬別逼得太緊。

#不要和別人比較

談戀愛和自己比，不要總拿自己的模式和別人相比，愛情沒辦法去衡量，兩人相處是否開心最重要。

#兩人有共同的目標

感情想要談得穩定持久，兩人必須在同個步調裡，往同一個目標前進，別一個只在乎當下，一個只看未來，目標不一致就很難走下去。

►學會製造神祕感！維持熱戀「5個祕訣」　交往越久越愛

關鍵字：

戀愛, 愛情, 兩性

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