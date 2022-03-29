說・流行／2022秋冬畫重點！BURBERRY胸下都是腿、BALENCIAGA出垃圾袋

記者王蓁蓁 / 專題報導 圖 / 品牌提供

時裝周逐漸從線上回歸實體， 最近除了GUCCIＸadidas Originals與BURBERRYＸSUPREME聯名曝光成話題，事實上2022秋冬時裝周還有不少亮點，包括PRADA與BOTTEGA VENETA皆以極簡的白背心作為大秀開場、MIU MIU再度推出進階版本的「超低腰」迷你裙、BALENCIAGA將平日常見的黑色垃圾袋化身成包款......，《ET FASHION》一口氣盤點出品牌秀場上的焦點造型，一次掌握時尚最新趨勢！

BALENCIAGA

▲Kim Kardashian捆上BALENCIAGA Logo黃黑膠帶現身秀場。（圖 / 翻攝IG@kimkardashian)

這已不是BALENCIAGA第一次以「末日感」發想系列，這回品牌秋冬大秀靈感來自於全球暖化，可以看見模特兒們在人造暴風雪中緩緩走出展示服裝，一款以日常用的黑色垃圾袋為啟發的手袋，瞬間成全場焦點，精品出品想必價值不斐，讓不少網友直呼根本「最貴的黑色塑膠袋」，另外一套運用印著Logo的黃黑膠帶打造而成的緊身衣同樣吸睛，據說這件衣服只用了半小時製作，省錢又省時，就連知名時尚名媛Kim Kardashian也難擋其魅力，直接穿上現身秀場。

BURBERRY

本季BURBERRY女裝部分除了重新拆解經典風衣，改造成優雅禮服，包括平口輪廓的排扣裙裝，還有豐富層次的百褶格紋、波點長洋裝令人印象深刻外，男裝系列中的超高腰長褲，更讓許多時尚迷開玩笑直言，成功打造出許多人夢寐以求的「胸以下都是腿」比例，也意外與MIU MIU近兩季帶來的低腰「露腰裝」形成極大對比。

MIU MIU

2022春夏MIU MIU以一款超低腰的炫腹迷你裙，成功的吸引了時尚圈的注目，讓國內、外女星們搶穿，進入2022秋冬系列，品牌創意總監Miuccia Prada猶嫌不足，延續上一季概念再度推出全新進階版本，露出腰身之餘還多增加一段寫有MIU MIU標籤的內褲頭，原先Y2K的叛逆感又增添了一抹性感氣息。

此外，Miuccia Prada也以女裝混和男裝的方式，呈現橫跨性別界限的「中性」設計，是MIU MIU 2008年結束男裝系列後，首次回歸最接近男裝類型的服飾。

DIOR

熱愛攜手藝術家的DIOR創意總監Maria Grazia Chiuri，不僅邀來藝術家Mariella Bettineschi，還找來義大利新創公司D-Air實驗室合作打造前所未有的「科技衣」，這場名為「The Next Ear」的大秀先是讓模特兒穿著一套佈滿發光線條、且能維持身體恆溫的連身衣作為開場，緊接著經典Bar Jacket也在科技材質下被重新解構亮相，同樣能視情況增溫，還能達到調解身體濕度的效果，就連後續多套印花、提花、刺繡等傳統工藝手法，也巧妙結合了電腦科技來製作，彷彿Maria Grazia Chiuri運用這場秀，搶先一步帶我們預覽了未來世界。

CHANEL、LOEWE、Simone Rocha 愛心元素

可以發現CHANEL從2022春夏系列開始就不斷以大大小小的愛心輪廓映入我們的眼簾，延續到秋冬大秀，品牌藝術總監Virginie Viard環繞在經典布料斜紋軟呢下，帶來可愛到不行的迷你愛心小包，在其他包款的鏈帶中也能看見穿梭在其中的愛心細節。

LOEWE則是將心形設計注入在陽剛的男裝設計中，可以看見近日火紅的巴拉克拉法帽，被以愛心輪廓打造露出部分，另外針織長袖一邊胸前也有心形的挖空設計，斜條紋上衣前面蓬蓬的大愛心超級療癒，彷彿「抱」著一顆枕頭出門！

Simone Rocha以暗黑童話故事為靈感帶來大秀，服飾當中唯美的黑、白色薄紗洋裝，中央皆有鏤空的愛心元素，品牌的明星珍珠貝殼包款也被打造成心形模樣，令原先就夢幻的小包更加令人心動，此外充滿愛戀氛圍的紅色愛心包同樣是美到爆炸。

PRADA、BOTTEGA VENETA、Chloe白色背心

在2022秋冬大秀中，PRADA、BOTTEGA VENETA、Chloe相繼推出極簡輪廓的白色背心，經典、且永不過季的基本單品，直接明瞭地說明了日常實用的服裝即將成為下一季趨勢，包括PRADA與BV甚至直接將其作為開場造型亮相。

PRADA由明星超模Kaia Gerber演繹，背心中央的倒三角Logo極具辨識度；作為新任BV創意總監Matthieu Blazy的首場大秀，所有人都適合的實穿單品是他這季的理念之一，進而催生出極簡款式的白色背心；Chloe則是以永續作為出發，不斷出現在生活中的簡單背心，隨時能自由穿插在各式穿搭之中。

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